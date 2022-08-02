ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРЕМИЮ «КУЛЬТУРА ОНЛАЙН»

1 августа стартует прием заявок на третью международную премию «Культура онлайн». Прием заявок открыт на портале просветительского цифрового проекта «Культура онлайн» до 23 сентября 2022 года. Организатор международной премии «Культура онлайн» — Российский фонд культуры.

Культура, являясь базисным элементом развития любого общества, попадает под влияние технологического прогресса и, конечно, цифровизации, а во многих случаях является инициатором развития технологий. Цифровое искусство или искусство новых медиа объединяет бесконечное количество произведений, созданных с помощью или под влиянием компьютеров, гаджетов, программного обеспечения и коммуникационных сетей; именно эти инструменты помогают учреждениям культуры эффективно и быстро внедрять цифровые технологии в свою работу.

В 2022 году премия будет присуждена лучшим проектам в сфере культуры в 8 номинациях. Проекты должны быть реализованы в онлайн-формате или с применением IT-технологий в период с 16 октября 2021 года и по настоящий момент.

К участию приглашаются учреждения культуры, творческие союзы, общественные организации, объединения, блогеры и другие организации, реализовавшие свои проекты в сфере культуры.

В номинации «Лучший онлайн-проект» будет объявлен значимый проект из сферы музыки, театра или кино. «Лучшая коллаборация» — это уникальная возможность представить онлайн-проект в сфере культуры, реализованный при участии двух и более компаний или совмещающий одновременно проведение в онлайн- и офлайн-формате. В номинации «Лучшее IT-решение для культурной сферы» выберут наиболее достойный проект с использованием технологии Blockchain или проект, реализованный при помощи искусственного интеллекта или VR/AR технологии.

Кандидатом в номинации «Лучшая SMM-кампания» может стать блог об искусстве и культуре в социальных сетях. Рассматриваться будут выставки, организованные с применением digital-технологий, и другие подобные проекты. Какие социальные сети? Нужно указать, так как часть из них запрещена или является недружественной.

Важную роль играет номинация премии «Лучший просветительский проект», которая способствует цифровизации культуры и внедрению новейших технологий в этой сфере и, таким образом, развитию креативных индустрий как важного и значимого в XXI веке направления в экономике. Кандидатом на премию может стать просветительский проект, реализующий свою деятельность в онлайн-формате: лекции, мастер-классы, учебные курсы, программы и другое.

Стримы стали крайне эффективным инструментом коммуникации с подписчиками, именно поэтому Организационным комитетом было принято решение впервые провести номинацию «Лучшая онлайн-трансляция». Победить может проект, демонстрирующий события в сфере культуры в режиме реального времени с места проведения через интернет. «Культурная геймификация» поможет определить лучшее мобильное приложение, компьютерную игру, онлайн-игру в сфере культуры.

Также в этом году будет объявлен «Специальный приз Российского фонда культуры» — победителя в данной номинации определит Российский фонд культуры из числа всех проектов, поданных на премию.

За 2 года было подано 687 проектов из более чем 20 стран и 50 регионов России.

Официальный адрес электронной почты для приема заявок: award@culturaonline.ru .

Официальный сайт проекта – https://culturaonline.ru .

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