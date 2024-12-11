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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваПамятную доску Валерию Владимировичу Попенченко открыли в спорткомплексе МГТУ им. Н.Э. Баумана

Памятную доску Валерию Владимировичу Попенченко открыли в спорткомплексе МГТУ им. Н.Э. Баумана

editor
By editor
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мемориальная доска попеченко
Фото © телеканал «Россия»

В спортивном комплексе МГТУ им. Н.Э. Баумана открыли памятную доску Валерию Владимировичу Попенченко – советскому боксеру, чемпиону Олимпийских игр 1964 года в Токио, двукратному чемпиону Европы, шестикратному чемпиону СССР, заслуженному мастеру спорта СССР.

В открытии приняли участие скульптор Александр Рукавишников, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин, президент Спортивного клуба имени Валерия Попенченко Максим Попенченко, режиссер Артём Михалков – автор фильма «Мистер Нокаут», посвященного судьбе знаменитого боксера (картина создана при участии телеканала «Россия»), а также представители Министерства спорта и Федерации Бокса России.

«С предложением сделать памятную доску Валерию Попенченко ко мне два года назад обратился Артём Михалков. Мне было очень приятно, потому что Валерий Владимирович, конечно, был кумиром всех мальчишек. Когда-то я сам занимался немного боксом и помню, как будучи молодым, смотрел по телевизору бои Попенченко. Меня всегда поражал его интеллект, его спонтанность и непредсказуемость. Когда он выходил на ринг, было понятно, что он станет победителем. И не случайно у него 200 побед из 213. И кто он, как не герой!», – рассказал Александр Рукавишников.

«Это был долгий, важный путь не только для меня, но и для всех, кто принимал в этом участие. Валерий Попенченко – человек с удивительной судьбой, интересной жизнью, большими победами. Он был не просто боксером, он был инженером, знал в совершенстве русскую литературу. И эта невероятно красивая памятная доска заставляет остановиться, посмотреть на Валерия Попенченко, вспомнить, а тем, кто о нем не знал, узнать, какой это был действительно великий спортсмен и невероятно мужественный, сильный духом человек!», – поделился Артём Михалков.

«Для нашей семьи, семьи Попенченко, это очень радостный, знаменательный день. Я всегда мечтал, чтобы памятная доска отцу была установлена в спорткомплексе МГТУ им. Баумана. Благодаря ему этот спорткомплекс был построен, и я считаю очень правильным, что память о нем увековечена именно здесь», – прокомментировал Максим Попенченко.

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