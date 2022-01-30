Парк Малевича номинирован на престижную архитектурную премию

Парк Малевича в Одинцовском городском округе номинирован на престижную премию в области архитектуры. На премию представлено 4.500 работ в номинациях: дома, жилье, архитектура здравоохранения, промышленная архитектура, образовательная архитектура, спортивная архитектура, культурная архитектура, гостиничная архитектура, офисы, архитектура интерьеров, коммерческая архитектура, общественная и ландшафтная архитектура. В финал выйдут всего 5 работ.

Напомним, что Парк Малевича открылся в 2020-м году назад рядом с Барвихой и Немчиновкой. Площадь парка 366,5 га. Авторы проекта — архитектурное бюро Basis Architectural bureau –– решили сохранить память места, наполнив его художественными отсылками. В архитектуре парка используются геометрические формы — квадрат, круг, треугольник — и зеркальные поверхности, а ее сдержанный аскетизм выгодно подчеркивает витальность и естественную красоту природной территории.

Парк не случайно носит имя Казимира Малевича: подмосковные пейзажи когда-то подтолкнули художника на создание произведений фигуративной живописи. В честь открытия парка известный скульптор Григорий Орехов представил скульптуру, вдохновленную самой известной работой Малевича «Черный квадрат». Арт-объект старается не просто подражать природе, а трансформировать ее: посетители, проходящие через скульптуру, попадают на перепутье реальности и «бесконечного горизонта», который отражается в зеркальных поверхностях куба.

Функциональными зонами парка стали спортивный кластер с волейбольными площадки, футбольными полями, теннисными кортами и трибунами. Различные зоны распределены так, чтобы сохранить зеленые массивы и существующий ландшафт.

Победители будут объявлены на главной странице ArchDaily 17 февраля 2022 года.

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