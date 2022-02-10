Всероссийский конкурс красоты и таланта «Мисс & Миссис Краса Руси 2022» ищет таланты!

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Конкурс пройдёт с 12 по 15 мая 2022 года в самом центре курортного города Сочи в роскошном отеле на берегу моря. Участницы и гости будут наслаждаться прекрасными панорамами Кавказских гор и Чёрного моря, а также уникальной парковой зоной с тропическими растениями. В распоряжении участников спа зона, тренажёрный зал, собственный оборудованный пляж, открытый бассейн с морской подогреваемой водой.

краса руси

В конкурсе смогут принять участие девушки/женщины в двух возрастных категориях:

Мисс – возраст 18-32 лет, не замужем.

Миссис — возраст 23-43 лет, замужем либо в гражданском браке, с детьми или без детей.

В рамках конкурса участниц ждут:

  • 3 дня проживания в шикарном 4 звездочном отеле в Сочи (завтрак включён);
  • В полном распоряжении бассейн, тренажёрный зал, оборудованный пляж;
  • Роскошные фотосессии с luxe брендами одежды и аксессуаров;
  • Фотосессии в главной короне конкурса в шикарных авто;
  • Репетиции и постановка дефиле от топовых хореографов;
  • Участие в дизайнерских показах от luxe брендов;
  • Лучшие визажисты и стилисты для подготовки к финальному шоу;
  • Фотографы и видеографы на протяжении всех дней конкурса;
  • Размещение фотоотчета конкурса в глянцевых журналах, интеграции в СМИ (более 15);
  • Сюжет о конкурсе на федеральном канале телевидения Россия 1;
  • Все Участницы получают титулы, короны, ленты, дипломы;
  • Победительницы получают эксклюзивные дизайнерские короны ручной работы а также ценные призы и подарки от партнёров и спонсоров и бренда эксклюзивной женской одежды на сумму более 300 тысяч рублей;
  • Все Участницы получают шикарные призы и подарки от партнёров и спонсоров на сумму более 100 тысяч рублей;
  • Фото & видео съемка во время прогулки на яхте для 10 победительниц в эксклюзивных купальниках от luxe бренда;
  • Яркое незабываемое финальное шоу на сцене в самой роскошной локации города Сочи;
  • 2 билета на финальное шоу для группы поддержки участниц;
  • Скидки на проживание в отеле в дни конкурса для группы поддержки участниц.

Победительницы в Категории Мисс и Миссис получают в подарок публикации в известных глянцевых журналах с распространением в самых топовых локациях, призы и подарки от Партнёров и спонсоров конкурса на сумму 300 тысяч рублей, авторские эксклюзивные короны ручной работы дизайнера Алёны Белитовой стоимостью от 60 тысяч рублей, прогулку на яхте и фотосессию с регалиями конкурса после финала, более 15 интеграций в СМИ.

Организаторы конкурса ожидают самых красивых ярких участниц!

Заявки на участие присылайте на почту Belitova.alyona@yandex.ru .

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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