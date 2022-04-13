Авторы канадского мюзикла «Евгений Онегин»: «Некоторые зрители задавались вопросом на счёт того, почему Онегин так сильно влиял на людей?»

Авторы канадского мюзикла «Евгений Онегин» Амиель Гладстон и Веда Хилле в эксклюзивном комментарии для программы «Нелёгкий лёгкий жанр» на телеканале «Продвижение» рассказали о том, что для них мюзикл, как они пришли к идее постановки, а также о том, как они пытались разъяснить канадскому зрителю культурные особенности менталитета России XIX века.

«Я думаю, что люди, очевидно, имеют некоторые проблемы в плане восприятия мюзикла. Это очень театрализированный вид спектакля, где за счёт влияния музыки можно подчеркнуть некоторые эмоциональные моменты в сюжете. Это очень похоже на жизнь. Мюзикл ещё удивителен тем, что ты можешь не говорить со зрителем на его родном языке, но ты всё равно будешь чувствовать эмоции и ощущать драматизм сюжета, не используя слова. Это очень важная отличительная черта мюзиклов» – рассказал Амиель Гладстон.

«Я знала очень мало информации о Пушкине до того момента, как мы начали работу над проектом «Онегин». Именно тогда мне впервые удалось настолько глубоко погрузиться в творчество этого писателя и, каждый раз знакомясь с его работами, я понимаю, что это не совсем то, что он выражал на русском, который я, к сожалению, не знаю. Я могу лишь рассказать о том, как сильно люблю его творчество, но никогда не смогу по-настоящему его узнать. Мне понравились пересечения между историей Онегина и жизнью самого Пушкина. По большей части я говорю о дуэлях, но сюда нельзя не добавить тематику чести и любви, а особенно раскрытие того, что такое любовь и как её принимать от другого человека» − отметила Веда Хилле.

«Нужно признаться, что мы пришли к Пушкину через Чайковского. В этом плане мы шли от обратного: сначала услышали оперу Чайковского «Евгений Онегин», а уже потом ознакомились с произведением Пушкина. Если сравнивать их, то для меня сама книга была чуть более ироничной и более погружённой в контекст происходящих в то время политических и социальных событий. Я думаю, Чайковский писал гениальные мелодии, и мы очень рады тому, что нам удалось сохранить их в своей постановке. Это, кстати, возвращает нас к мысли о смыслах, скрытых в музыке, что ты всё понимаешь и без слов» − заявил Гладстон в эксклюзивном комментарии для программы «Нелёгкий лёгкий жанр» на телеканале «Продвижение».

«Наверное, сложнее всего было объяснить канадцам, почему Ленский был так зол и несчастен, что решился на дуэль. Это заняло достаточно много времени, чтобы перенести сюжет на язык смыслов современного мира. Именно поэтому мы написали песню «Три лошади» (“Three horses”), которая буквально кричит о том, что это Онегин, он великолепен и безумно красив» − поделилась воспоминаниями Веда Хилле. «На самом деле было очень интересно придать смысл моменту дуэли так, чтобы современная канадская аудитория это поняла, потому что они не знали всей предыстории некоторых вещей, которыми пронизано произведение Пушкина. Точно также, некоторые зрители задавались вопросом на счёт того, кто такой Онегин и почему он так сильно влиял на каждого, с кем пересекался?» − подтвердил слова своей коллеги Амиель Гладстон.

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