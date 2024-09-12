Павильон храма в Териберке вошел в шорт-лист премии АРХИWOOD

Проект архитектурного бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» — павильон деревянного храма в Териберке — вошел в шорт-лист общероссийской премии в области деревянной архитектуры АРХИWOOD в номинации «Малый объект».

Деревянный павильон из клееного бруса стал «домом» для макета храма, проект которого отсылает к истории и традициям древнерусской деревянной архитектуры. Макет церкви вдохновлен обликом карельского деревянного храма Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге 1764 года постройки. Он считался памятником народного деревянного зодчества и одной из самых высоких деревянных церквей русского Севера. В 2018 году в результате поджога храм практически полностью сгорел, а Кондопога потеряла свой легендарный символ.

Авторы проекта не копировали напрямую архитектуру утраченного шедевра древнерусского зодчества, а лишь сделали отсылку к ней в своем проекте. В облике храма считываются свойственные шатровым церквям северных регионов элементы и пропорции. Кроме того, они «перенесли» храм в Териберку Мурманской области: макет установлен на камне вулканической породы весом в 2,5 тонны, а вокруг растет настоящий мох.

«В нашем проекте мы переосмысляем традиционный облик храма, — объясняют основатели бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» Александр Цимайло и Николай Ляшенко — Он создан с учетом особенностей и лаконичной природной красоты Заполярья, уникальной российской Териберки. В основе проекта лежат традиции, открытость и прогрессивный подход к архитектуре.»

Макет храма находится внутри деревянного павильона из клееного бруса. Его выполнили специалисты компании АРХИWOOD, которая много лет занимается деревянным домостроением в России и специализируется, в том числе, на домах из клееного бруса. Архитектура павильона позволяет освещать арт-объект естественным светом: он попадает внутрь через просветы в конструкции, и эта игра света и тени создает дополнительный визуальный эффект.

«Нам очень понравилась идея храма, и мы решили укрыть макет в деревянный дом-куб, — говорит Александр Львовский, директор московского представительства «Росса Ракенне СПб» (бренды АРХИWOOD / HONKA). — Мы зарифмовали в нем архитектуру церкви, чтобы получился единый гармоничный арт-объект. В павильоне нет случайных элементов, каждый — металлические стяжки снаружи, деревянные элементы между балками — функционален».

Совместный павильон АРХИWOOD и архитектурного бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» участвовал в выставке-форума АРХ МОСКВА 2024 и был отмечен дипломом в разделе “Архитектура”. Годом ранее бюро выступало на этой выставке с проектом мечети в Казани. По словам авторов проекта, православный деревянный храм продолжает тему религиозных строений и создает пространство для единения людей независимо от их взглядов и конфессий.

В ближайшее время деревянный павильон с макетом храма в Териберке переедет на территорию одного из крупнейших музеев России — Владимиро-Суздальского музея заповедника. Музейный комплекс стал официальным информационным партнером национальной премии АРХИWOOD. Особенное место в музейном комплексе занимают историко-архитектурные памятники русского зодчества, поэтому макет храма на тему древнерусской архитектуры займет в его экспозиции важное место.

Результаты премии АРХИWOOD станут известны на церемонии награждения, которая состоится в Москве.