Перед лицом смерти

В театральном пространстве Боярских палат прошла премьера спектакля «Рассказ о семи повешенных», созданного по одноименной повести Леонида Андреева. Это первый масштабный проект молодого московского независимого Театра «Мастерских», организованного в начале текущего сезона выпускниками ГИТИСа и ВШСИ (Театральной школы Константина Райкина). Проект был задуман именно для Театра «Мастерских», а не перенесён со студенческих сцен, как первые спектакли в репертуаре коллектива.

Сцена из спектакля

В актерско-постановочную команду вошли представители нескольких актёрских и режиссёрских мастерских — выпускники Владимира Панкова, Олега Кудряшова, Константина Райкина, Александра Коручекова, Валерия Гаркалина, Сергея Женовача, Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова.

Коллектив молодых постановщиков во главе с режиссером Полиной Синильниковой и художником Анастасией Барановской, выпускницами ГИТИСа, получил эту площадку в качестве главного приза после победы в конкурсе СТД РФ «Поиск новых бояр», средства же на постановку театр собрал с помощью краунфандинга на платформе Planeta.ru.

Пространство Боярских палат оказалось идеальным для воплощения литературного сюжета Леонида Андреева, действие которого происходит в тюрьме, где семеро осужденных ждут смертной казни через повешение. Полумрак низких сводов со старинной кирпичной кладкой, напоминающих казарму, со входа погружает зрителя в атмосферу спектакля, максимально сближая его с исполнителями в камерном минималистичном пространстве, где действие разворачивается практически все время «крупным планом», и оказывается обнаженным каждый жест, каждый взгляд. Надо отдать должное актерам – они великолепно справляются с этой непростой задачей, непрерывно удерживая внимание зрителя на протяжение двух часов.

Надзиратель – актёр Сергей Гузеев, Янсон - актер Денис Аврамов

Повесть Леонида Андреева, написанная в 1908 году и переведенная на огромное количество языков, – о последних днях жизни семи преступников, которые, находясь каждый в своей камере, в одиночных монологах осмысливают неминуемое приближение вынужденной смерти. Ожидание ее оказывается еще большей пыткой, чем сама казнь, на которую они отправляются в конце с достоинством, поддерживая друг друга.

На сцене – галерея осужденных лиц, психологические портреты которых исследует сначала писатель, а вслед за ним режиссер, и замечательно воплощают актеры.

Муся – актриса Дарья Коныжева

Пять молодых террористов после неудачного покушения на министра, эстонский крестьянин, зарезавший хозяина, и разбойник – семь совершенно различных характеров, перед лицом смерти раскрывающихся по-разному. Таня Ковальчук переживает за своих товарищей больше, чем за себя – недаром сыгравшая роль этой участливой девушки Ирина Кругман не менее чутко исполнила еще и роли матерей двух осужденных. Юная Муся с огненными волосами в исполнении вдохновенной Дарьи Коныжевой стремится к героической смерти. Жаждущий жизни Сергей Головин в исполнении Максима Тенякова пытается с помощью физических упражнений удержать себя от периодически парализующего страха. Дрожащий и мечущийся по камере Василий Каширин, достоверно сыгранный Александром Недомолкиным, судорожно вспоминает молитву «Всех скорбящих радость», которой как будто издалека отвечает Богородица, глядящая из глубины сценического пространства с картины Эль Греко «Мадонна милосердия». Философски настроенный интеллектуал Вернер в исполнении Сергея Рогачкова разыгрывает на суде трудную шахматную партию. По-разбойному удалой Цыганок с заклеенной балалайкой, колоритно сыгранный Александром Мизёвым, сменяет пронзительный свист на пение, а пение на дикий безысходный вой. Эстонский крестьянин Янсон в исполнении Дениса Аврамова замыкается от страха на одной фразе: «Меня не надо вешать»…

Василий Каширин – актёр Александр Недомолкин

Есть в этом сюжете и не приговорённые герои, однако жизнь их по-своему искажена близостью смерти: это министр, судья, надзиратель, отец Головина – все они исполнены легко перевоплощающимся Сергеем Гузеевым.

Отец Головина – актёр Сергей Гузеев

Замкнутые в стенах тюрьмы и в тисках страха, осужденные возводят глаза к небу через окно, ставшее центральной сценографической деталью. Окно, подвешенное на четырех цепях, – это и единственное связующее звено с внешним миром, и символ безысходности, и дверь в другой мир в конце спектакля, в котором быть может ждет истинное освобождение…

Видеоряд, возникающий в этом окне, раскрывает мысли и состояния героев, комментирует отдельные детали сюжета, увлекает в мир исторических хроник, а между всем этим создает мерцание, словно бы отражающее состояние сознания приговоренных (видеохудожник Варвара Артемова, анимация Ксении Круг и Яны Берсеневой, художники коллажей Екатерина Павлова и Полина Староверова, монтаж видеохроник Михаила Макарова).

Спектакль дополняет продуманный звукоряд, в котором слышны не только искусственные, записанные звуки, но и живые – игра артистов на музыкальных инструментах, среди которых старое пианино, скрипка, балалайка, аккордеон (композиторы Родион Аверьянов и Василий Никитин, звукорежиссер, видеограф Матвей Рахматуллин). Такие разнообразные умения артистов, несомненно, восхищают, но эстетическое впечатление, особенно в финале, было бы намного сильнее, если бы инструменты были настроены, а исполнение музыки было бы записанным, но качественным и профессиональным.

В свое время «Рассказ о семи повешенных», навеянный революционными событиями, Леонид Андреев считал выражением личного протеста против смертной казни. Он даже отказался от авторских прав, чтобы «Рассказ» могли читать по всему миру без всяких препятствий.

Неудивительно, что и в наше неспокойное время тема смерти не менее остро волнует современного человека. Спектакль, захватывающий ритмом действия и психологическим накалом, заставляет задуматься над многими важными вопросами – о любви и свободе, о добре и зле, – истинный смысл которых обнажается тогда, когда человек находится перед лицом смерти.

Режиссер Полина Синильникова поясняет свое видение сюжета: «Наш спектакль — это рассказ о том, что не так страшна смерть, как жизнь без любви, о том, как любовь придаёт смысл всему сущему и делает человека бессмертным, бесконечным. О том, что смертная казнь становится замкнутым кругом убиения людей людьми и о том, что единственный выход из этого круга — милосердие и отказ от насилия в любой форме и при любых обстоятельствах».

Пройти по фатальному острию судьбы вместе с героями известной повести Леонида Андреева и прекрасным актерским ансамблем, а также ближе узнать писателя на тематической выставке, организованной постановщиками, можно будет в ближайшем будущем 2 и 3 апреля, купив билеты по ссылке.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото – Ольга СТРЕЛЕЦ

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