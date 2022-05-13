Фотовыставка Сергея Борисова «Реконструкция» открывается в галерее Ruarts

18 мая 2022 года в галерее Ruarts откроется выставка классика российской фотографии Сергея Борисова «Реконструкция». Экспозиция приурочена к 75-летию автора и отчасти является ретроспективной.

Куратор выставки Катрин Борисов много лет работает с наследием автора и каждый раз пытается переосмыслить материал мастера, остро чувствующего «дух времени», и показать его работы в новом ключе. В каком бы жанре ни были выполнены его работы (портрет, студийная или городская съемка, ню), почти всегда они являются отражением примет тех или иных периодов и событий истории, летописцем которых был и остается Сергей Борисов.

В выставку вошло более 50 работ Борисова разных лет, в их числе как известные работы, так и выставляемые впервые.

Определение слова «Реконструкция» («коренное переустройство, организация чего-либо на новых основах») довольно точно отражает суть художественного подхода автора в 80-х и 90-х годах прошлого века, времен начала распада СССР и перестройки («Гласность и Перестройка» (1986), «Диалог» (1983), «Полет» (1988), «Студентка» (1993), «Танец перед стройкой» (1996)).

Сергей Борисов. Диалог. 1983

Автор продолжает заигрывание с образами и сюжетами прошлого, так, в новых работах невольно напрашиваются параллели. С реконструкцией сюжетов происходит и их переосмысление. Сегодня по-другому звучат многие снимки Борисова. Мир все еще требует перемен («Перемен» (2020), «Аврора» (2012), «Вободу» (2020), «Дружба народов» (2005), «Наша утопия» (2020)).

Сергей Борисов. Маша на трубе. 2003

В целом, «Реконструкция» – это не попытка воссоздания событий прошлого, а попытка отрефлексировать события наших дней и продумать коренное переустройство на новых основах. Это попытка осмысления настоящего момента, в котором каждый должен ответить на вопрос: нужно ли нам новое будущее или же мы будем до бесконечности восстанавливать прошлое?

Борисов по сей день продолжает активно работать, фиксируя события наших дней, которые тоже когда-нибудь станут историей.

«Мы не умрем». Хотелось бы верить.

Сергей Борисов. Танец с выходом. 2020

Сергей Борисов родился в 1947 году в Москве. В 1970–1980-е годы работал как рекламный фотограф, снимал портреты звезд советской эстрады для плакатов и пластинок фирмы «Мелодия». Сергей Борисов — фотограф-летописец советского андеграунда: его снимки всемирно известны и публиковались в таких мировых изданиях, как Le Monde, Photo, Vogue, Interview, Spin, Face и других. Благодаря официальной работе с эстрадой получил собственную студию в Москве (известную как «Студия 50А»), которая стала местом встреч, выставок и концертов представителей неофициальной культуры Москвы и Ленинграда. Среди героев его фотографий Борис Гребенщиков, Тимур Новиков, Илья Кабаков, Эдуард Штейнберг, Жанна Агузарова, Сергей Курёхин, Алла Пугачёва и другие. Сергей Борисов по сей день активно работает и выставляется как в России, так и за рубежом. Недавние избранные ретроспективные выставки автора прошли в MMOMA (Москва, 2017), Национальной художественной галерее (София, Болгария, 2018), Национальном музее современного искусства (Загреб, Хорватия, 2021). Работы фотографа продаются на самых престижных аукционах Sotheby’s, Christie’s и Phillips. Работы хранятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Музея истории Москвы, ММОМА, Московского Дома Фотографии, а также во многих западных и европейских музеях и частных коллекциях.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.