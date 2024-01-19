В Музее Мирового океана рассказали о планах выставок на 2024 год

О планах выставочной деятельности на 2024 год рассказала генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

«Наступивший год – это еще и множество юбилеев. «У ледокола «Красин» - 20 лет в составе музейной флотилии, у легендарного «Витязя» - 85 лет постройки, 75 лет «карьеры» в Академии наук СССР и первого научного рейса, 45 лет последнего экспедиции и 30 лет швартовки у музейного причала. Корабль науки и сегодня остается сердцем музея, и мы, конечно, отметим эти важные даты интересными выставками и проектами. «Витязь» с радостью примет поздравления», - сказала Светлана Сивкова на встрече со СМИ в редакции «Российской газеты» в Калининграде. В частности, в честь 300-летия Российской академии наук выставка «Имя «Витязя» на карте мира» расскажет об огромном вкладе отечественных исследователей в изучение океана и Планеты, откроет публике богатейшие архивы Русского географического общества и Российской академии наук.

Также музей отмечает 300-летие со дня рождения Иммануила Канта. В конце 2023 года музей открыл маршрут «Философская тропа. Sapere aude!»; в апреле выйдет в свет первое в истории издание «Физической географии» Канта на русском языке. Эти события входят в план мероприятий по празднованию юбилейной даты, утверждённый оргкомитетом под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В наступившем году в Королевских воротах откроется выставка «Физическая география. Дерзай мыслить!», посвященная Канту.

Экспозицию об истории флота во Фридрихсбургских воротах Музея Мирового океана в рамках проекта «Корабельная архитектура» дополнит собрание судомоделей из уникальной коллекции Юргена Брюманна – подарок владельца музею. Специалисты предполагают, что на сегодня это самая крупная коллекция образцов военной и другой техники, стоявшей на вооружении СССР, ГДР и Польши в послевоенное время.

В честь 90-летия со дня рождения космонавта Алексея Леонова музей подготовит выставку о своем большом друге, благодаря которому было спасено последнее судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев». Предметы, переданные Алексеем Леоновым в фонды Музея Мирового океана, расскажут историю первопроходца Вселенной.

Также Музей Мирового океана проводит большую работу по организации совместных выставок. Совместный с Ростовским областным музеем краеведения выставочный проект расскажет посетителям о предметах эллинской, скифской, сарматской и балтийской культур, народах, проживавших на берегах морей России. Вместе с Государственным музеем-заповедником «Петергоф» продолжится яркая серия межмузейных инициатив в рамках резиденций «Россия на Балтике». Музеи приготовят уникальный выставочный проект «От каури до алтына» с роскошной коллекцией монет из фондов ГМЗ «Петергоф» и предметами из фондов Музея Мирового океана. Резиденцию «Петергофа» в Музее Мирового океана дополнит выставка об императорских яхтах. В партнерстве с Государственным Литературным музеем выставка «Морской роман» выберет главной темой разнообразие отечественной маринистики – литературной и изобразительной. Кураторы сформируют выставку с позиции полной страстей истории отношений между морем и человеком, в основу проекта лягут старинные издания, портреты из фондов двух музеев и др.

Музей Мирового океана продемонстрирует свои фонды в других городах и регионах России. В рамках кураторской программы Министерства культуры РФ продолжится сотрудничество с музеями новых российских регионов: Кировским историко-художественным музеем (Луганская Народная Республика), готовится к подписанию соглашение с Донецким республиканским краеведческим музеем, который, по плану, к 9 мая предоставит для Музея Мирового океана выставку «Фотокорреспонденты Победы».

Продолжится создание научно-экспедиционной базы на маяке Заливино, работы по приведению в экспозиционный вид бастиона «Литва». Внимание будет уделено части здания бывшей Янтарной мануфактуры, где музей создаст культурный центр «Морское собрание» и пространство открытого фондохранилища. Корректировка проекта намечена на первый квартал наступившего года. Развитие ждет и первый в России подводный парк «Янтарный», созданный музеем при поддержке РГО.