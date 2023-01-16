Персональная выставка Бернара Бюффе (1928-1999) открывается в Галерее А3

19 января в Галерее А3 Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается персональная выставка Бернара Бюффе (1928 – 1999).

Он стал художественным феноменом послевоенной Франции — его изображения отражали время трудностей своим «иным реализмом», странным и загадочным. В экспозиции представлено более 70 графических работ разного периода, выполненных в авторской технике, раскрывающих психологический портрет художника, его глубокий взгляд на мир и эстетику восприятия.



Живописец и график Бернар Бюффе родился в Париже в 1928 году. Учился в Школе изящных искусств, являлся кавалером Ордена искусств и литературы, а также ордена Почетного Легиона. Бюффе всегда шел своим уникальным путем в творчестве, не следуя за модными в то время интернациональными течениями.



Творческий почерк Бюффе узнаваем и неповторим — жесткая узловатость изображенных объектов неизменно утончается колючим черным контуром, надрывным и каллиграфически изящным. В его работах аналитическая твердость сочетается с гротескной экспрессией. Произведения художника выполнены в разных жанрах: портреты, жанровые сцены, натюрморты, анималистические мотивы. Также Бюффе работал и над историческими темами, над переосмыслением классической литературы и художественного наследия.



Выставка не представляет собой классическую ретроспективу, это свободная экспозиция с эффектными графическими работами, на которой зрители смогут увидеть иную сторону привычных вещей в произведениях художника.



По убеждению Бернара Бюффе: «Искусство обладает своим, универсальным языком, который не нуждается в пояснениях. Тайна творчества, как он ее понимает, никогда не может (и не должна) быть разгадана, ибо в ней гарантия искренности художника».

Даты проведения: 19.01.2023 – 26.02.2023.

Стоимость билетов: 200 рублей, 100 рублей (льготный), школьники по карте проходят бесплатно.

Время работы Галереи А3: вт-вс с 11:00 до 20:00, пн – выходной.

Регистрация на открытие по предложенной ссылке.

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