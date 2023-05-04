Персональная выставка «Биохакинг» Константина Худякова открывается в галерее AltMaison

Можно сколь угодно долго восхищаться выхолощенностью и простотой сюрреалистичных образов Рене Магритта, той самой эдакой поэтичной недосказанностью: зелёного яблока на фоне буржуйского котелка или «чистым разумом» белокурой лошади… Можно до самозабвенного экстаза всматриваться в многотысячную колонну трудящихся, широкой волной, расплескавшейся по революционной брусчатке Красной площади, с полотна «Первомайское шествие…», написанную крепкой мексиканской дланью Диего Риверы. Порой перегруженный суетой разум требует чего-то сказочного и непознанного, и тут из едких клубов прогорклой полыни, среди вопящих «узников» Московского зоопарка… выплывает монументальное «Дерево жизни» Зураба Церетели.

Биохакинг Худякова – это не столько покрытые золотом и ртутью сексуальные, похожие на безликих манекенов фигуры – это прописанная несколькими фотошопными слоями современная идеология. И кто как не он, ревнитель истинного искусства оставивший за плечами сотни классических выставок и десятки грандиозных проектов, возжелавший сотворить из синтеза инновационных методов образ воспетого Заратустрой сверхчеловека, решает сейчас актуальные творческие задачи!

И если уж и взламывать биологическую природу человека, то делать это стоит с реальной для него пользой, сея посредством «взлома» в умы юных прагматиков зёрна прекрасного и вечного. Когда забота о красоте тела и продолжительности жизни гармонично переплетается с величием и красотой возвышенных помыслов, донесённых через созданные мастером образы и точечно, посредством компьютера, впаянных в лобные доли зрителя.

Чтобы узнать, как происходит сращивание цифровых технологий с человеком при помощи искусства можно уже 6 мая… Не торопитесь в Третьяковку или Пушкинский, не стойте носом в затылок на лестничном пролёте в ту самую «нехорошую булгаковскую квартиру»… Самые смелые мысли, воплощенные наслоением десятков тысяч снимков и образов, залитые в бесшовное пространство рукой академика-инноватора Константина Худякова, будут за вами безмолвно наблюдать со стен и мониторов в галерее ArtMaison!

Константин Худяков тот самый «альфа альф», президент Творческого союза художников России, председатель правления галереи «М’Арс», действительный член Российской академии художеств, Заслуженный художник Российской Федерации... Он тонко чувствуя обратный отсчёт смены фундаментальных парадигм, когда рубленные, суровые лики такелажников и геологов были подхвачены и унесены цветастым вихрем поп-артовских фантиков Уорхола, а современное искусство от трафаретной граффити Бэнкси переместилось в примитивную плоскость приклеенных скотчем на облупившуюся штукатурку бананов – в этот самый момент Худяков интуитивно нащупал то, что станет в дальнейшем моделировать и формировать сознание нескольких поколений переваливших свой тело за оцифрованную ограду XXI века.

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