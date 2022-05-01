Яркая праздничная программа в парке развлечений «Сказка»

По 10 мая с 14:00 – 19:00 вас ждут сказочные приключения, интерактивные программы, веселые конкурсы с любимыми героями парка «Сказка».
1 мая – это праздник радости, веселья и отличного настроения!
«Сказочный Первомай» – увлекательная интерактивная программа с розыгрышами призов и подарков, веселые конкурсы, зажигательные танцы.
С 14:00 на главной сцене парка прозвучат лучшие хиты от участников шоу «Голос. Дети», продюсерских центров, известных блогеров: Максима Путина, Василисы Суюновой, Марианны Гекман, ILONETTA и др. Зрелищное и запоминающееся представление на сцене создадут артисты школы-студии Аллы Духовой «Тодес», академии «Эстрада Тинс», «Dance Show TESTA», театр эстрадной песни «Мечта».
А кульминацией праздничной программы станет уникальное световое акробатическое шоу «Jump performance».
«Сказочный Первомай» закружит Вас в ритме счастья и подарит самые незабываемые впечатления.
9 мая – торжественные мероприятия в честь народного праздника — Дня Победы!
Большой праздничный концерт, самые любимые песни Победы наполнят сердца любовью и гордостью. А для всех ценителей военной техники и оружия создана праздничная экспозиция настоящих боевых экспонатов. Вы сможете сделать памятное фото, отведать солдатскую кашу и с патриотическими чувствами отметить этот замечательный праздник!
Оставьте суету рабочих дней, приходите и получите мощный заряд энергии, хорошего настроения и позитивных эмоций.
Анимационные и праздничные программы будут организованы по 10 мая с 14:00 – 19:00. Вход на территорию парка развлечений «Сказка» свободный. Категория 0+.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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