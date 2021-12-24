Перспективы развития и возможности поддержки креативных индустрий обсудили на Метафоруме «Креативные города» в Ярославской области

Ярославль и Рыбинск 21 и 22 декабря 2021 года принимали Национальный форум, стартовавший в ноябре и охвативший города по всей России. В течение двух дней спикеры-эксперты и авторы креативных проектов региона представляли свое видение развития новой сферы экономики в Ярославской области.

Хедлайнером Метафорума в Ярославской области стал основатель центра развития архитектуры города Эйндховена (Нидерланды), основатель проекта «Город как лаборатория» (City as lab) Кейс Донкерс (на фото). Свое выступление он посвятил опыту трансформации Эйндховена в креативный город будущего.

«На первое место нужно ставить не архитектуру города, а особые места. Я называю их «жемчужинами». В этом и заключается уникальность и индивидуальность, которую нужно развивать и улучшать. Мне очень интересно выслушать молодое поколение, потому что это их будущее, их город. Именно они должны проявить инициативу и сделать первый шаг к изменениям, предложив свои варианты возрождения «жемчужин», — поделился несколькими мотивирующими советами Кейс Донкерс.

Участие в форуме приняли: советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) по креативной экономике, программный директор Метафорума «Креативные города» Лариса Богданова, сооснователь Национальной инициативы «Живые города» Лев Гордон, руководитель проекта сетевого креативного кластера Фабрика КОРД Александр Гончаров, представители креативных индустрий Ярославля и Рыбинска, представители правительства Ярославской области, а также заместитель начальника управления экономического развития и инвестиций администрации города Рыбинска Алексей Кузнецов.

«Метафорум «Живые города» в Ярославле и Рыбинске собрал лучших экспертов и практиков, которые уже несколько лет делают свои успешные проекты. Было очень приятно обсудить в кругу единомышленников перспективы городов, образ будущего и подходы к культурному коду. Новые цифровые технологии, сетевое взаимодействие и метавселенные стремительно врываются в нашу жизнь и открывают возможности для представителей креативных индустрий без привязки к месту проживания. Метафорум позволил проявиться лидерам проектов и стал реальной площадкой для обсуждения будущего», — рассказал Александр Гончаров (на фото внизу).

«Убеждаемся, что мы все в единой современной повестке, все сталкиваемся со сходными вызовами. Но каждый решает по-своему, и уже в этом проявляется креативность», — отметил Алексей Кузнецов, добавив, что креативная экономика – это, все-таки, экономика. По словам заместителя начальника управления экономического развития и инвестиций администрации Рыбинска, проекты, которые начинаются при господдержке — начальный импульс, при этом важно понимать и создавать рынки настоящего и будущего, а уже работающие в экономике креативные бизнесы — это самое ценное, живой капитал города.

На площадке Метафорума некоторым участникам удалось обсудить совместные проекты. Так, в Рыбинске запланировали провести молодежные световые инсталляции на одном из заводов, часть которого превращается в арт-кластер. Также собственники запланировали молодежный архитектурный конкурс по благоустройству территории завода.

В Ярославле форум прошел в «Точке Кипения» ЯрГУ им. П.Г. Демидова, в Рыбинске форум — в пространстве Музея фортепиано Алексея Ставицкого. Трансляция велась на официальном канале Национальной инициативы «Живые города» в YouTubе.

Метафорум «Креативные города» продлится до 31 января 2022 года. В декабре его примут еще три города – Волгоград, Волжский и Севастополь. Курск, Красноярск, Хотьково, Тольятти, Минеральные Воды, Байкальск уже провели форум на своих площадках. Он проходит в двух форматах: онлайн и гибридном. Планируется, что к онлайн-мероприятиям подключатся 1117 городов. В Метафоруме по всей стране примут участие более 10 тыс. человек и более 100 спикеров, будет более 360 часов дискуссий и выступлений, практических сессий и кросс-инновационных спринтов для решения городских проблем силами креативного сообщества. Также состоятся круглые столы с представителями власти и администраций, встречи со СМИ и фондами, подведение итогов Года креативной экономики и обсуждение новых проектов.

Фото предоставлено ЯрГУ

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