Первая премия Art, Science & Technology Award будет вручена в Москве

Завершен прием заявок на соискание премии Art, Science & Technology Award (ASTA) - первой в России награды в области научно-технологического искусства среди молодых художников, ученых, инженеров, создающих междисциплинарные арт-проекты. На рассмотрение жюри прислано больше 170 заявок со всей страны от студентов и выпускников ведущих отечественных вузов. Вручение наград в семи номинациях состоится 6 февраля в Москве.

Организаторы премии — команда фестиваля Geek Picnic и Центр Art & Science Университета ИТМО при содействии Президентского фонда культурных инициатив. Ключевая задача ASTA— поддержать студентов и выпускников российских вузов, работающих в области art, science & technology, и тем самым способствовать развитию и популяризации отечественного научно-технологического искусства.

В жюри конкурса вошли ведущие российские кураторы, художники и эксперты в области art, science & technology. В том числе основатель арт-группы 18 Apples Ипполит Маркелов, мультимедиа художник Егор Крафт, теоретик искусства Дмитрий Булатов, куратор Ольга Вад, пионер российского медиаискусства Алексей Шульгин, искусствовед и куратор Наталья Фукс, художница Елена Деми-дова, медиахудожник ::vtol::, художник, архитектор Екатерина Брыскина, куратор, исследователь Наталья Федорова, дуэт Gray Cake и другие.

Большинство из 170 заявок на премию получены от студентов и выпускников ведущих российских вузов: Дальневосточного федерального университета, Казанского федерального университета, МГУ им. Ломоносова, Томского государственного университета, Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. Штиглица, Национального исследовательского университета ИТМО, Высшей школы экономики, Университета науки и технологий МИСИС и других.

Премия вручается в семи номинациях: «искусственный интеллект», «перформанс», VR / AR, «нейротехнологическое искусство», «биоарт», «робототехническое искусство» и «медиаискусство».

«Нам кажется важным, особенно в это непростое время, поддержать художников, мечтателей – тех, кто устремлен в будущее, кто делает необычные арт-объекты, помогающие посмотреть на привычное под новым углом, кто вместе с учеными и изобретателями делает шаги к совершенствованию человечества», — говорит генеральный продюсер премии Марина Смирнова.

Наибольшее количество проектов представлено в категории «медиаискусство». За годы его развития появилось множество направлений, объединяющих художественное высказывание и новые медиа. Так, на соискание премии ASTA выдвинуты проекты, созданные в жанрах видео-, саунд-, гейм-арт. Также среди заявок были и материальные объекты, в частности, кинетические и интерактивные инсталляции. Открытием стала номинация «нейротехнологическое искусство»: среди представленных в ней проектов преобладают перформативные практики.

Жюри уже приступило к рассмотрению проектов. Лонглист будет опубликован 20 января на сайте Премии ASTA.

В каждой из номинаций будет вручаться специальный приз от партнера. Так, победитель номинации «Биоарт» получит возможность работы над своим проектом в BioArt Lab (лаборатория биотехнологического искусства в Центре Art & Science под руководством Ипполита Маркелова) и учебы на одном из курсов по биоарту в магистратуре Art & Science Университета ИТМО. Яндекс Музей организует персональную выставку победителя номинации «Медиаискусство», а лучший проект, созданный с применением технологий виртуальной и дополненной реальности, будет размещен на платформе Masters Digital и переведен в цифровой актив NFT.

Автор лучшего перформанса сможет посетить резиденцию PolArt в Норильске для работы над проектом, направленный на исследование контекста этого города. Победитель в номинации «Робототехническое искусство» получит возможность в течение месяца участвовать в «Мастерской роботического искусства» Университета ИТМО и создать проект в коллаборации с сотрудниками и студентами факультета Систем управления и робототехники. Среди призов в категории «Искусственный интеллект» — грант на сумму 300 тысяч рублей на использование сервиса Yandex DataSphere для анализа данных и разработки моделей машинного обучения. А также — кураторское сопровождение на протяжении года от арт-практики ARTYPICAL.

«Сегодня как никогда важно поддерживать научно-технологических художников. Мы очень рады, что получили множество проектов от молодых художников, живущих по всей России, - говорит куратор премии Христина Отс. - Призы, которые мы разработали совместно с нашими партнерами, нацелены на создание устойчивого развития российской art & science среды и поддержку молодых художников, нуждающихся в инфраструктуре для работы с наукоемким и технологическим искусством».

Каждый участник, вошедший в шорт-лист, сможет принять участие в двухдневной культурно-образовательной программе, которая пройдет в столице с 6 по 10 февраля. Номинанты посетят ключевые художественные институции Москвы, а также мастер-классы и портфолио-ревью, познакомятся с профессиональными художниками, кураторами и галеристами и побывают на церемонии награждения, которая состоится 6 февраля.

Также в рамках премии проходит серия открытых онлайн-лекций, посвященных самому широкому кругу вопросов, связанных c art & science. В группе Вконтакте https://vk.com/astaaward специалисты этой сферы обсуждают вопросы междисциплинарного взаимодействия искусства, науки и технологий, рассказывают о том, как сделать первые шаги в новом направлении и какие творческие вопросы вместе решают художники и ученые.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.