Первая российская метавселенческая галерея NFT искусства открылась в метавселенной Decentraland

Первая российская галерея токенизированного искусства «Stella’s Art Space» (SAS) открылась в июне этого года в Decentraland — одной из крупнейших платформ виртуальной реальности на блокчейне Ethereum.

Галерея располагается в 20-ти секундах метавселенческой ходьбы от известного аукционного дома Sotheby’s, по координатам 38.72; 39.72. Цифровой формат галереи представляет собой трехуровневое здание, спроектированное в космическом стиле. На крыше SAS есть смотровая площадка — с неё открывается отличный вид на окружающие парсели (так обозначаются участки земель в метавселенных).

«Команда SAS нацелена, в первую очередь, на расширение сферы токенизированного искусства с помощью новых возможностей, которые дают метавселенные. Нам интересно не только популяризировать предметы цифрового арта, что, безусловно, является важной задачей, но и способствовать развитию тренда токенизации произведений искусства физической реальности, в том числе мировых шедевров.

Мы также хотим создать площадку, где талантливые художники смогут рассказать о своем уникальном взгляде на мир в контексте физического и метафизического миров. Выбирая художников или держателей коллекций, большую роль играет не только визуальная составляющая произведений и их актуальность, но и то, о чем говорит художник своим искусством. Особое внимание мы уделяем авторам, работающим в направлении Русский Космизм», – говорят основатели SAS.

В галерее будут проходить персональные выставки значимых авторов со всего мира, кураторские проекты, показаны собрания известных NFT коллекционеров и держателей шедевров разного времени. Кроме этого, значительную часть займут экспериментальные проекты и коллаборации с другими институциями и известными персонами.

В конце июня в SAS состоится первая метавселенческая выставка токенизированых произведений искусства эпохи Ренессанс из собрания частной коллекции. Пользователи Decentraland познакомятся с уникальными картинами и скульптурами, которые до этого не были представлены для открытого просмотра.

Коллекционеры крипто ART и ценители высокого искусства смогут прямо на выставке приобрести NFT предметов антиквариата. Вместе с правом на обладание цифровым произведением, покупатель получит его физический аналог. Выставка будет идти 2 недели.

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