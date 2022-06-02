Первая сотня креативных предпринимателей прошла обучение в школе интеллектуального права «Креатус»

28 мая состоялся первый выпуск школы интеллектуального права «Креатус». Ее организаторы — Агентство креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы и Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP — первыми в России разработали образовательную программу, дающую системные знания в области интеллектуального права творческим предпринимателям, не имеющим базового юридического образования.

Школа ориентирована в первую очередь на участников арт-индустрии, представителей издательского. музыкального, рекламного и кинобизнеса, архитекторов, дизайнеров, модельеров, разработчиков компьютерных игр и программного обеспечения.

Конкурс на место в первом потоке школы составил 7,4 человека. Первыми обучение прошли порядка 100 представителей столичного творческого бизнеса. До конца года будет реализовано еще два образовательных потока — в общей сложности курс смогут освоить более 300 московских предпринимателей.

Задача «Креатуса» — насытить столичный рынок предпринимателями и творческими работниками, способными не только создать креативный продукт, но и монетизировать его. Системное образование в области интеллектуального права призвано оживить столичный креативный и инновационный рынок, помочь в запуске новых проектов, которые повысят инвестиционный потенциал города и улучшат городскую среду.

Руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова отметила, что «Креатус» является эффективным решением на поступающий от креативного сектора запрос на образовательный контент: «В столице создается большое количество творческих продуктов, и их необходимо охранять, так как они являются результатом интеллектуальной деятельности. Благодаря зарегистрированным правам на нематериальные активы креативные предприниматели смогут получать дополнительный доход. Результаты первого потока “Креатуса” показали востребованность данных образовательных проектов. Уже 18 июня стартует второй поток, куда мы приглашаем всех столичных креативщиков, заинтересованных в охране и монетизации своих продуктов».

Лекции и семинары в школе проводят опытные правоведы и юристы-практики. За два месяца интенсивного обучения участники программы имели возможность разобраться в законодательном регулировании креативных индустрий, выяснить, как можно использовать нематериальные активы, узнать об актуальных технологических решениях, помогающих управлять правами на креативный продукт.

Директор Научно-образовательного центра Digital IP Екатерина Чуковская отметила, что выпускники имели возможность приобрести не только теоретические знания в сфере интеллектуального права, но и практические навыки работы с современными инструментами управления нематериальными активами: «Освоив программу, слушатель должен легко применять базовые знания об интеллектуальных правах в своей повседневной работе, самостоятельно ориентироваться в нормативном массиве, регулирующем творческую деятельность, и, наконец, пользоваться современными инструментами учета и оборота интеллектуальных прав. Уверена, что в скором времени они покажут замечательные результаты не только в учебе, но и на практике».

Школа интеллектуального права «Креатус» дополняет федеральную стратегию подготовки кадров для креативных индустрий. Ключевая особенность дополнительного образования нового типа — развитие навыков управления интеллектуальной собственностью с использованием современных правовых и цифровых инструментов.

Среди преподавателей школы — ведущие российские эксперты сферы интеллектуально права. Это специалисты, участвовавшие в подготовке важнейших отраслевых законов, а также консультанты-практики, за плечами которых сотни сложных судебных процессов, масштабных сделок, государственных реформ. Среди них — директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, основатель центра правовой защиты творческой индустрии ArtLaw Руслан Гацалов, вице-президент Федеральной палаты адвокатов, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елена Авакян, доцент Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Константин Леонтьев, управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина, генеральный директор компании IPCodex Наталья Полианчик, консультант по юридическим вопросам, патентный поверенный РФ № 1507 Юрий Яхин, генеральный директор правового бюро «Омега» Геннадий Уваркин, первый заместитель генерального директора Московской государственной академической филармонии Елена Зубарева, вице-президент Творческого союза художников России по правовым вопросам Константин Марков и др.

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