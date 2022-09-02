Первая выставка Всероссийского молодежного форума «АРТ-Мастерская XXI» откроется в Музее современной истории России

2 сентября 2022 года в Государственном центральном музее современной истории России откроется выставка IV Всероссийского молодежного форума творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI», организованного Творческим союзом художников России и Поволжским отделением Российской академии художеств при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект предоставляет уникальную возможность молодым художникам из различных регионов России попробовать свои силы в коллективной работе под руководством признанных мастеров изобразительного искусства.

В экспозиции будет представлено более 120 работ, включающих в себя живопись, графику, скульптуру, арт-фото и цифровое искусство. Выставка будет открыта для посетителей в пространстве Музея современной истории России до 25 сентября, а далее отправится по маршруту «Казань – Красноярск – Владивосток».

Для реализации проекта в этом году создано шесть молодёжных творческих мастерских из различных регионов России под руководством известных кураторов и художников. Москву представляют Наталья Ламанова и Евгений Семёнов, Саратов – Михаил Гаврюшов, Ставрополь – Олег Калайтанов, Владивосток – Юлия Климко, Казань – Дамир Аллямов.

Общая тема всех мастерских – «Утопия», каждый из участников проекта представит свой вариант реализации основной темы, как никогда актуальной для современного нам мира, личного осмысления основных философских и общественно значимых вопросов бытия.

По словам руководителя проекта Константина Худякова, совместная работа в мастерских обеспечит обмен опытом, знаниями, технологиями, привнесет необычные идеи и решения в устоявшиеся взгляды, принципы и традиции, тем самым расширит и обозначит новые границы отечественного изобразительного искусства. «Мы уверены, что этот проект поможет нам обнаружить новых талантливых авторов, которые находятся в поиске своего индивидуального почерка, художнического мировоззрения и творческого пути, позволит наладить творческое взаимодействие и диалог между разными поколениями художников», — подчеркнул он.

Всероссийский форум молодежных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI» проводится Творческим союзом художников России с 2019 года. Задача проекта – институциональная поддержка талантливых молодых художников, раскрытие их творческого потенциала, формирование практического опыта коллективной работы под руководством признанных мастеров современного искусства.

Артур Удовенко. Без названия. 2022. Холст, смешанная техника, 100х100 см

Грант Гарибян. Когда деревья были большими. 2022. Бумага, акварель

Тимофей Горибков. Утопия. 2022. Холст, масло, 110х110 см

Александр Иванов. Search inside. 2022. Видеоарт

Наталья Ламанова, Эльмира Хусанбаева, Иван Черенков. Окно № 3. 2022. Световая панель. 60х60 см, дополненная реальность

Наталья Ламанова, Эльмира Хусанбаева, Иван Черенков. Окно № 7. 2022. Световая панель. 60х60 см, дополненная реальность

Наталья Лицова. Вакуум. Поглощение. 2022. Холст, масло, 110х110 см

Анастасия Нестерова. Карантинная весна 2020-го. 2021. Холст, масло, 140х200 см

Елизавета Пишулко. Смена парадигмы. 2022. Холст, масло, 110х180 см

Роман Мартыно. Мечтатель. 2022. Холст, масло, 100х140 см

Кирил Стрюков. Вечер. Разъезд. 2022. Холст, масло, акрил, 80х100 см

Алекс Сунд. Мириады ками. 2022. Бумага, тушь, акварель, 30х42 см

Артем Филиппов. Netwatcher hideout. 2022. Видеоарт

Мастерские форума:

«Ухрония» (Москва) – руководитель Евгений Семенов, российский художник-концептуалист, теоретик искусства, почетный академик РАХ, номинант Премии Кандинского, лауреат премии имени К.С. Петрова-Водкина в сфере современного изобразительного искусства.

«Антидистопия» (Москва) – руководитель Наталья Ламанова, награждена золотой медалью Российской академии художеств, лауреат Премии международной Краковской триеннале графики, руководитель школы цифрового искусства молодёжного форума «Таврида».

«Глубинные пространства Райского Сада» (Саратов) – руководитель Михаил Гаврюшов, лауреат премии К.С. Петрова-Водкина РАХ, Лауреат театральной премии «Золотой Арлекин».

«Реки вспять» (Владивосток) – руководитель мастерской Юлия Климко, независимый куратор, организатор международных выставочных проектов, комиссар Владивостокской международной биеннале визуальных искусств.

«Государство будущего» (Ставрополь) – руководитель Олег Калайтанов, руководитель Объединения художников Юга России «Колесо», награжден серебряной медалью Российской академии художеств.

«Время и детство» (Казань) – руководитель Дамир Аллямов, digital-художник, руководитель студии мультимедиа «Абау», куратор мультимедийных инсталляций.

Руководитель проекта:

Константин Худяков − президент Творческого Союза художников России, вице-президент Российской академии художеств, академик и член президиума РАХ, председатель Поволжского отделения РАХ.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.