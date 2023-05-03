Выставка работ Маркоса Анзиани «WHISPER TO ME» открылась в ASKERI GALLERY

В московской галерее современного искусства ASKERI GALLERY 26 апреля состоялось открытие выставки Маркоса Анзиани «WHISPER TO ME».

Цикл работ молодого художника из Нью-Йорка посвящен мощным эмоциям, оставившим глубокий след на душе и памяти человека. Первый поцелуй, первая ночь, первое путешествие в страну мечты, послевкусие первого экзотического фрукта на далёком пляже - Анзиани мастерски запечатлел эти ощущения на своих ярких холстах, демонстрируя, как легко и одновременно как сложно передать не только чувства, но и вкусы, запахи и звуки с помощью всего пары красочных мазков.

«Я люблю Маркоса за его искренность и глубокую проработку чувственной стороны человеческого сознания. Его работа с цветом впечатляет, картины Анзиани всегда попадают в самое сердце. Одна из его ключевых концепций - "Colors don't lie" - цвета не врут. И это действительно так! Художник очень тонко чувствует, как с помощью цвета передать ту или иную эмоцию. Это очень мощные, энергетически заряженные картины, от которых веет любовью и любопытством, страстью и приятным, предвкушающим страхом перед неизведанным», – рассказывает Полина Аскери.

Фото - Антон БЫСТРОВ

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