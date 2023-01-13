Песня Варвары Убель «Никогда–нибудь» в эфире «Нового радио»!

Новая песня Варвары Убель - победительницы четвертого сезона шоу телеканала «Россия» «Ну-ка, все вместе!» ворвалась в радиоэфир! Композицию UBEL «Никогда–нибудь» теперь можно услышать на «Новом радио».

В ноябре 2022-го джазовая певица Варвара Убель завоевала сердца всей музыкальной сотни экспертов во главе с Сергеем Лазаревым на самом масштабном вокальном шоу страны. Сразу после победы карьера 22-летней сибирячки стремительно пошла в гору: Варвара выступает с концертами, делает гастрольный тур, у нее много поклонников. А приз, доставшийся победительнице от «Нового радио» - информационного спонсора проекта «Ну-ка, все вместе!», и вовсе выведет Варвару на новый уровень популярности. Каждый артист мечтает о возможности попасть на радио со своим музыкальным материалом, и команда профессионалов во главе с генеральным продюсером «Нового радио» Романом Емельяновым помогла Варваре аранжировать и записать песню, и теперь поставила ее в эфир. А это значит, что проект «Ну-ка, все вместе!» продолжает зажигать новые, неповторимые звездочки молодых талантов!

Варвара Убель: «Не всё хорошее однажды закончится. «Никогда-нибудь» – это игривый ответ пессимистам, отодвигающий в сторону прагматичные расчёты и плохие прогнозы на будущее. Есть в жизни и что-то такое, что навсегда, главное – найти это.

Эта песня про безбашенную дерзость поверить в счастье. Надо же иногда, ради приличия, писать песни, которые поднимают настроение, а не доводят до слёз. Мне хотелось, чтобы через мою музыку людям передавался кураж и лёгкость, ощущение солнца сквозь закрытые веки.

В 2020-м у меня в голове впервые зазвучал припев будущей песни, я представила, как было бы классно танцевать под неё и на сцене, и дома на кухне. Пробовала пока что только дома – танцуется превосходно».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.