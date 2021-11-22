Петербургские художницы стали главными лауреатами Международной выставки иллюстраций в Китае

Иллюстрации о русской зиме петербуржских художниц Ани и Вари Кендель получили Главный приз жюри Международной выставки иллюстраций в Китае «BIBF Ananas Illustration Exhibition 2021».

Первая выставка BIBF состоялась в 1978 году и имела немалый успех среди преподавателей ВУЗов, студентов и учителей, которые представили на выставке свои методические материалы, справочники, словари и учебные таблицы. Ежегодно общее количество посетителей достигает 60000 человек. В этом году участие приняли 105 стран. Выставка считается одним из ведущих событий в издательском мире Китая и Юго — Восточной Азии.

В серию «Зима в Тайге» вошли работы художниц вдохновленные путешествиями по зимнему Кольскому полуострову, по Уралу и Прибайкалью.

Девушки любят путешествовать по России, а накопленные впечатления передают в иллюстрациях. В Китае, очевидно, очень ценят тему суровой русской природы в иллюстрациях художниц, в прошлом году на этой же выставке Аня и Варя получили Гран-при за работы о Кольском полуострове! С иллюстрациями авторов можно познакомиться на их страничке в Инстаграм @kendelav .

Напомним, BIBF — крупнейшая Азиатская ярмарка книг проходящая в Пекине.

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