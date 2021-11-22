В Москве прошла церемония награждения Премии в области красоты и здоровья «Грация»

18 ноября 2021 года на одной из лучших площадок Москвы, где проходят многие развлекательные мероприятия, съемки и концерты, в event пространстве нового поколения клубе Pravda, состоялась ХIX церемония премии «ГРАЦИЯ», которая по праву считается самой престижной Международной премией в области красоты и здоровья, признанным знаком качества для компаний, работающих в сфере beauty & health, подобно легендарному «Оскару» в мировой киноиндустрии.
В этот торжественный вечер самые яркие представители индустрии красоты и здоровья получили награды за профессиональные достижения по итогам голосования. Мероприятие посетили европейские и российские представители индустрии, главные редакторы профильных журналов и интернет-порталов, владельцы и управляющие крупных компаний, работающие в сфере красоты и здоровья, депутаты Государственной Думы, представители органов государственной власти.
Всех их со сцены приветствовали ведущие вечера – Певец, ведущий, автор песен, победитель конкурса Аллы Борисовны Пугачевой «Алла ищет таланты», участник телепроекта Голос-7, лауреат Премии телеканала RU.TV Дмитрий Нестеров @dnesterov.ru и певица, актриса, ведущая, финалистка телепроекта «Живой Звук» Канал Россия-1. Обладательница наградной медали и Звания «Почетный Гражданин России». В арсенале артистки медали и награды от Национальной Гвардии России, МВД, Академия ФСБ, Казачества за творческий вклад. Обладательница многих музыкальных наград Наталья Соловей @natalyasolovey_official, а так же, модель и участник многих модных показов Александр Карпов @therealkarpovalex.
Яркая незабываемая программа вечера включала в себя выступление звезд российской эстрады, среди них: Группа «НЕ ГОВОРИ МАМЕ» @negovori_mame, певец ПАША Руденко @rudenko_me, певица АНАРИ @anirisong.ru, Александр Скрип @alexandrskrip_, Татьяна Морозова @tatamoro777, Lesya Kir (Алеся Кирпа, @lesyakir_official), Елена Воробей @vorobei_elena, Ваня Дмитриенко и др.
Гостями церемонии были руководители ведущих интернет журналов, печатных СМИ и ведущие радиостанций.
В этом году премия за значительные профессиональные достижения была вручена представителям в 16 номинациях:
Оксана Тюлькина, г. Владивосток — «ЗА ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ДИСТРИБЬЮТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Пвшв Руденко — «СТИЛЬНЫЙ ОБРАЗ»
Ирина Черенкова, косметический бренд Dr.HadBad @dr.had_bad – «ЛУЧШИЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ»
Ирина Каспарова @dr.kasparova_irina, г. Красноярск — «ПРОРЫВ ГОДА В ДИСТРИБЬЮТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Группа «НЕ ГОВОРИ МАМЕ» – «ЛУЧШАЯ ПОП ГРУППА»
Косметический бренд ЛОШАДИНАЯ СИЛА @horseforce.ru — «ЛУЧШИЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД. ДОВЕРИЕ И РЕПУТАЦИЯ»
Александр Скрип – «ROMANTIC ПЕВЕЦ ГОДА»
Наталья Павлова Наталья, г. Самара — «САМЫЙ АКТИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР»
Татьяна Морозова – «КРАСОТА И ГРАЦИЯ»
Учебный центр массажных технологий и центр здоровья «Сакура» @sakura_ntagil – «ЛУЧШИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР МАССАЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Дмитрий Нестеров — «ЛУЧШИЙ КОНФЕРАНСЬЕ»
Светлана Чорняя @chorniaia, г. Новосибирск – «ЛУЧШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР»
Певица АНАРИ — «СТИЛЬНАЯ ПЕВИЦА ГОДА»
Надежда Фоломкина @dr.folomkina – «ПЕРСОНА ГОДА. ЛУЧШИЙ ВРАЧ КОСМЕТОЛОГ ТОП 50»
Наталья Соловей @natalyasolovey_official — «СТИЛЬ И КРАСОТА»
Анна Сушицкая @philosophy_spb, г. Санкт-Петербург — «ТОП ДИСТРИБЬЮТЕР ГОДА»
Сюрприз для гостей приготовила мастер-кондитер Татьяна Гузеря – на сцену вынесли большой торт со статуэткой «Премии ГРАЦИЯ».
Лауреаты и гости церемонии получили подарки – косметические наборы от компании Professional Medical Group и Клиники эстетической косметологии Genius Cosmetology®, коллекцию чая MAITRE de The и изысканный шоколад Golden Dessert от компании СЕВКО, косметические наборы от звездного бренда «Лошадиная Сила», косметические наборы от бренда BIORE, сладкие подарки от Домашней Кондитерской «Сладкий Кот» @sladkij_kot_tver, подарочные сертификаты SiEnergy — вода ПРЕМИАЛЬНОГО КАЧЕСТВА @sienergy__water.
Оргкомитет Международной Премии в области красоты и здоровья «Грация» объявляет старт нового народного голосования. Проголосовать за новых номинантов и получить более подробную информацию Вы можете на официальном сайте Премии www.grasia-msk.ru
Оргкомитет Премии выражает особую благодарность всем партнерам и спонсорам, без активного участия которых было бы невозможно проведение данного мероприятия.
Фото – портал RClub и Владимир ЛЕВИНИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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