В Москве прошла церемония награждения Премии в области красоты и здоровья «Грация»

18 ноября 2021 года на одной из лучших площадок Москвы, где проходят многие развлекательные мероприятия, съемки и концерты, в event пространстве нового поколения клубе Pravda, состоялась ХIX церемония премии «ГРАЦИЯ», которая по праву считается самой престижной Международной премией в области красоты и здоровья, признанным знаком качества для компаний, работающих в сфере beauty & health, подобно легендарному «Оскару» в мировой киноиндустрии.

В этот торжественный вечер самые яркие представители индустрии красоты и здоровья получили награды за профессиональные достижения по итогам голосования. Мероприятие посетили европейские и российские представители индустрии, главные редакторы профильных журналов и интернет-порталов, владельцы и управляющие крупных компаний, работающие в сфере красоты и здоровья, депутаты Государственной Думы, представители органов государственной власти.

Всех их со сцены приветствовали ведущие вечера – Певец, ведущий, автор песен, победитель конкурса Аллы Борисовны Пугачевой «Алла ищет таланты», участник телепроекта Голос-7, лауреат Премии телеканала RU.TV Дмитрий Нестеров @dnesterov.ru и певица, актриса, ведущая, финалистка телепроекта «Живой Звук» Канал Россия-1. Обладательница наградной медали и Звания «Почетный Гражданин России». В арсенале артистки медали и награды от Национальной Гвардии России, МВД, Академия ФСБ, Казачества за творческий вклад. Обладательница многих музыкальных наград Наталья Соловей @natalyasolovey_official, а так же, модель и участник многих модных показов Александр Карпов @therealkarpovalex.

Яркая незабываемая программа вечера включала в себя выступление звезд российской эстрады, среди них: Группа «НЕ ГОВОРИ МАМЕ» @negovori_mame, певец ПАША Руденко @rudenko_me, певица АНАРИ @anirisong.ru, Александр Скрип @alexandrskrip_, Татьяна Морозова @tatamoro777, Lesya Kir (Алеся Кирпа, @lesyakir_official), Елена Воробей @vorobei_elena, Ваня Дмитриенко и др.

Гостями церемонии были руководители ведущих интернет журналов, печатных СМИ и ведущие радиостанций.

В этом году премия за значительные профессиональные достижения была вручена представителям в 16 номинациях:

Оксана Тюлькина, г. Владивосток — «ЗА ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ДИСТРИБЬЮТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Пвшв Руденко — «СТИЛЬНЫЙ ОБРАЗ»

Ирина Черенкова, косметический бренд Dr.HadBad @dr.had_bad – «ЛУЧШИЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ»

Ирина Каспарова @dr.kasparova_irina, г. Красноярск — «ПРОРЫВ ГОДА В ДИСТРИБЬЮТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Группа «НЕ ГОВОРИ МАМЕ» – «ЛУЧШАЯ ПОП ГРУППА»

Косметический бренд ЛОШАДИНАЯ СИЛА @horseforce.ru — «ЛУЧШИЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД. ДОВЕРИЕ И РЕПУТАЦИЯ»

Александр Скрип – «ROMANTIC ПЕВЕЦ ГОДА»

Наталья Павлова Наталья, г. Самара — «САМЫЙ АКТИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР»

Татьяна Морозова – «КРАСОТА И ГРАЦИЯ»

Учебный центр массажных технологий и центр здоровья «Сакура» @sakura_ntagil – «ЛУЧШИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР МАССАЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Дмитрий Нестеров — «ЛУЧШИЙ КОНФЕРАНСЬЕ»

Светлана Чорняя @chorniaia, г. Новосибирск – «ЛУЧШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР»

Певица АНАРИ — «СТИЛЬНАЯ ПЕВИЦА ГОДА»

Надежда Фоломкина @dr.folomkina – «ПЕРСОНА ГОДА. ЛУЧШИЙ ВРАЧ КОСМЕТОЛОГ ТОП 50»

Наталья Соловей @natalyasolovey_official — «СТИЛЬ И КРАСОТА»

Анна Сушицкая @philosophy_spb, г. Санкт-Петербург — «ТОП ДИСТРИБЬЮТЕР ГОДА»

Сюрприз для гостей приготовила мастер-кондитер Татьяна Гузеря – на сцену вынесли большой торт со статуэткой «Премии ГРАЦИЯ».

Лауреаты и гости церемонии получили подарки – косметические наборы от компании Professional Medical Group и Клиники эстетической косметологии Genius Cosmetology®, коллекцию чая MAITRE de The и изысканный шоколад Golden Dessert от компании СЕВКО, косметические наборы от звездного бренда «Лошадиная Сила», косметические наборы от бренда BIORE, сладкие подарки от Домашней Кондитерской «Сладкий Кот» @sladkij_kot_tver, подарочные сертификаты SiEnergy — вода ПРЕМИАЛЬНОГО КАЧЕСТВА @sienergy__water.

Оргкомитет Международной Премии в области красоты и здоровья «Грация» объявляет старт нового народного голосования. Проголосовать за новых номинантов и получить более подробную информацию Вы можете на официальном сайте Премии www.grasia-msk.ru

Оргкомитет Премии выражает особую благодарность всем партнерам и спонсорам, без активного участия которых было бы невозможно проведение данного мероприятия.

Фото – портал RClub и Владимир ЛЕВИН

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