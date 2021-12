Певица ДЭЯ: «Рамки и границы – это не для меня»

Дэя – российская певица, телеведущая, актриса, модель. Сегодня в творческом багаже певицы зрелищные клипы, множество ярких треков, многие из которых ещё ждут своего часа, ведущие места в топах музыкальных чартов, выступления на престижных музыкальных фестивалях, удачный опыт работы телеведущей и многое другое.

— С чего началось ваше увлечение музыкой? Поделитесь историей своего творческого пути.

— Это длинная и не совсем обычная история. Моё увлечение передалось от родителей. В нашем доме всегда звучали песни выдающихся эстрадных звёзд с мировыми именами. Как и у всех детей у меня были игрушки, были среди них и детские музыкальные инструменты, на которых я обожала играть, конечно, очень любила музыку, мечтала непременно стать певицей. Но это лишь мечты ребёнка. А по-настоящему всё началось с совсем другого увлечения. Родители стали замечать, что я очень точно копирую голоса и манеру персонажей из любимых мультиков. Идея родилась сама собой: если я также точно смогу копировать, улавливая на слух, вокальные приёмы, то из меня вполне может получиться певица.

В восемь лет я уже переступила порог музыкальной школы.

Путь к мечте оказался дорогой невероятно трудных испытаний. Говоря откровенно, если бы меня спросили, смогу ли пройти всё сначала, я затруднилась бы ответить. Родители честно предупредили, что детство моё не будет похоже на беззаботную вольницу, но обещали «вернуть долг». Забегая вперёд, скажу, что они не обманули.

Так я окунулась в работу: обычная школа, музыкальная школа, репетиторы, фигурное катание. Приезжала домой и садилась за уроки часов в 11 вечера. И так каждый день, практически без паузы. И всем приходилось заниматься серьёзно, не для «галочки».

Фигурное катание давало прекрасную физическую форму и координацию, в музыкальной школе осваивала фортепиано и академический вокал. Учёба в музыкальной школе уже была совсем не похожа на детскую игру, но, под руководством прекрасных педагогов, мне открылась дверь в большую музыку.

И вот, наступил момент выбора. Впрочем, выбор этот для меня уже был очевиден. Хоть я и делала успешные шаги в академическом пении, меня всегда манила эстрада, её свобода, яркие шоу, эмоциональные зрители. Это и была моя мечта! И когда, после окончания музыкальной школы, отец спросил, кем я хочу стать – не задумываясь выпалила: «Конечно известной эстрадной певицей!». Отец стал, почему-то очень серьёзным и сказал необычную фразу: «Я готов бросить всё и идти с тобой до конца! Но, ты никогда не скажешь «нет», «я устала», «я больше не могу»». Что он имел в виду, я поняла очень скоро.

Достаточно того, что приёмы академического вокала, которому я училась и эстрадного пения отличаются кардинально. Представьте, что вы смело бросаетесь в воду, не умея плавать.

А ещё, не было ни педагогов, ни опыта – ничего. Зато, было желание, и то, что мой отец раньше хорошо пел и долгие годы по крупицам собирал секреты вокального пения, отрабатывал собственные методики. Так, мы начали заниматься. Самостоятельно.

Поначалу, моё состояние граничило с истерикой – не получалось почти ничего. Я даже не могла взять, незнакомой для меня техникой, несложные ноты. Но отец придумал нестандартный ход – превратил всё в игру, предложил учиться на песнях моей любимой тогда Lady Gaga. И это сработало! Через неделю я уже пела довольно сложные хиты Judas и Americano из её репертуара.

Так отец стал для меня главным и бессменным учителем и главным критиком.

Мы и дальше продолжали брать для отработки самые сложные произведения мировых звёзд. Но теперь задача ставилась другая – превзойти оригинал. Мы понимали: чтобы достичь вершин, нужно научиться решать даже, казалось, невыполнимые задачи. И мы работали: экспериментировали, искали, придумывали свои методики.

Затем мы стали искать известного профессионального педагога, чтобы проверить себя и получить дополнительный опыт. Так, в моей жизни появилась Елена Игоревна Зоря. Поначалу, увидев меня, она подумала, что перед ней очередная худенькая, молоденькая «шептунья» со слабым голоском… Но, когда я запела Judas Lady Gaga так мощно, что в комнате задребезжали стёкла, она не поверила своим глазам. Так у меня появился первый профессиональный наставник по эстрадному вокалу, а я стала её любимой ученицей. Жаль, время забирает от нас хороших людей.

Потом была учёба в Институте современного искусства на факультете эстрадно-джазового пения. Но, самая серьёзная и интенсивная учёба продолжалась у нас с отцом.

Благодаря массированной подготовке, институт прошелестел лёгким ветерком.

А дальше началась работа над собственным репертуаром. И снова пришлось начинать всё практически заново. Не было ни авторов, ни аранжировщиков, ни опыта работы на студии. Кроме того, петь англоязычные кавер-версии, играя дифтонгами и красиво исполнить, не копируя чью-то манеру, песню «с нуля», на чистом русском языке без глуповатого заморского или молодёжного акцента – совершенно разные вещи. На это ушло несколько месяцев.

Все эти годы, отец, часто в тайне от меня, пытался сочинять самостоятельно. И у него, наконец, получилось.

Первой ласточкой стала прекрасная песня «Не улетай!». Она не просто моя, она – обо мне. Выпущена она в 2018 году. В этом же году мы сняли на неё сказочный, полный романтики и аллегорий клип. Это была первая настоящая удача. Только через 13 лет, непрерывной учёбы, напряжённой работы и поиска.

Ещё одной большой удачей стала песня «Берега», написанная совместно с признанным мэтром нашей эстрады, автором бессмертного хита «Как упоительны в России вечера», Александром Добронравовым. Именно с песней «Берега» я впервые выступила на настоящей «большой сцене», наравне с именитыми звёздами нашей эстрады. Это было в том же 2018 году, на большом юбилейном концерте Александра Добронравова.

Дальше вышли созданные отцом красивые, эмоционально сильные «Параллели», «Время», чудесная, весёлая, добрая «С Новым годом!», пополнившие мой репертуар шикарные работы украинских авторов «Люди» и «Не заштопаю». На все эти песни были сняты красивые, образные клипы.

И, конечно, я благодарна судьбе за невероятный шанс не только лично познакомиться, но и работать с настоящими легендами мировой эстрадной музыки Тимом Нореллом и Андерсом Ханссоном – лидерами группы Secret Service, которые создали для меня два настоящих хита Still In Love и Every Night I Dream Of You. К ним мы также написали два ярких, романтичных русскоязычных текста, полностью повторивших смысл и стилистику оригинала и оба варианта каждой из песен записали на студии в Испании, в уютной приморской Дении. Теперь нашему российскому слушателю эти изюминки моей коллекции известны, как «Я всё ещё люблю» и «Ты снишься мне».

Только представьте мои впечатления: темпераментная Испания, море, солнце, уютные апартаменты на побережье, завтрак в приморском ресторане… и работа с утра – до ночи в компании «живых легенд». Фантастика!

Кстати, на фестивале «Жара-2021», песню «Я всё ещё люблю» я специально спела на английском, в оригинальном варианте Still In Love, из уважения к моим именитым коллегам-авторам.

А вообще, всё то, что со мной случилось – это результат упорного многолетнего труда и подарок свыше – его величество случай.

Сейчас готовлю много новых, очень сильных песен, надеюсь в наступающем 2022 году выпустить содержательный альбом и порадовать поклонников большим сольным концертом. По секрету – мы уже готовимся.

— А как возник ваш творческий псевдоним «Дэя»?

— Певиц с именем Диана на сцене довольно много, а фамилия для многих может быть трудно запоминаемой. Именно поэтому я решила выбрать сценический псевдоним – недлинный, запоминающийся, чем-то схожий с моим настоящим именем. Участвовали, конечно и родители. И маме неожиданно пришло звучное, короткое и ёмкое «Дэя». Нам сразу понравилось! Уже гораздо позже я стала интересоваться – существует ли подобное имя? И, удивительно, оказывается Дэя, в переводе с латинского – богиня! Так и вышло: Дэя – богиня, и, моё имя, Диана – греческая богиня охоты. Вот такое маленькое чудо!

— Помните свой самый первый концерт? Какие эмоции вы тогда испытали?

— Мои первые выступления были на камерных отчётных концертах в музыкальной школе. Тогда, несмотря на большие успехи, я была ещё начинающей артисткой. Конечно, очень волновалась. Но, тогда, в зале была хорошо знакомая аудитория – наши родители.

А когда, в 2018 году, на юбилейном концерте Александра Добронравова в Vegas City Hall, я впервые вышла, с песней «Берега», на большую, во всех смыслах, эстрадную сцену, да ещё и в одной программе с признанными звёздами – это был ураган эмоций! Восторг, волнение, невероятный душевный подъём – всего и не передать словами! Но страха не было. Была огромная ответственность. Перед мэтром, написавшим прекрасную музыку к моей песне и доверившим мне, тогда ещё мало кому известной певице, представлять своё новое произведение, как свой престиж, марку своего творчества, да ещё и на своём юбилейном концерте. Перед отцом, который многие годы верил в меня, вкладывал в меня нервы, силы и знания, который стал ради меня и поэтом и композитором и саунд-продюсером. Перед матерью, которая старалась найти любую возможность, чтобы помочь моему творческому продвижению. Перед педагогами, которые учили меня, видя во мне будущую настоящую певицу. Перед всеми людьми, которые верили в меня.

И я благодарю Бога, что не подвела никого!

А вообще, чтобы хоть немного представить ощущения человека, впервые вышедшего на сцену, представьте, что вам вручили микрофон и вы выходите к огромной аудитории, которая смотрит на вас глазами, выражающими самые разные эмоции, но все ждут от вас чуда. И если вы не сможете этого дать – вам там больше нечего делать!

— Как сочиняете музыку? Что является источником вдохновения для вас?

— Мы создаём песни вместе с отцом. А источник вдохновения – жизнь, эмоции, чувства.

— Кто помогает вам в написании текстов и музыки?

— «Помогает» – не совсем точное определение, как и слово «написание». То, что у нас получается – больше из области мистики. Я уже говорила, что наши песни, в основном, создаются моим отцом. Но, даже и это не совсем так.

Я была свидетелем этой удивительной истории. Отец никогда не был ни поэтом, ни профессиональным композитором. Вообще, он максималист по натуре. Несколько лет он, с переменным успехом, пробовал сочинять для меня: пытался выразить идею, смысл, подбирал и складывал слова в рифмы, но, по его признанию, выходило всё не то. Мелодия не получалась и вовсе. Он, уже, порой не был похож на себя. По ночам в голове крутились бесконечным потоком обрывки фраз, рифмы, фрагменты мелодий… К тому же, представьте взрослого мужчину, пытающегося взглянуть на этот мир глазами молодой девушки.

И вот, однажды, мы отдыхали на море, где у меня случился по-настоящему драматичный роман с молодым человеком. Отец признавался: он подолгу сидел на берегу, смотрел на закат, на полёт чаек в вышине, на лучи солнца, мерцающие в волнах, переживал вместе со мной. Эта величественная картина, и эти переживания слились в одно единое сильное чувство. Ему очень хотелось написать песню об этом, обо мне. Но нужные слова не приходили. И вот, мы приехали в Москву, домой. Дальше откладывать было некуда – нужно было создавать собственные песни, хотя бы пытаться! Как я уже говорила, ни знакомых поэтов, ни композиторов у нас не было. Но, надо было с чего-то начинать…

Случайно, в интернете, методом логического отбора, нашли нашего первого аранжировщика. Это был Давид Сеспедес Диаз. Маме тогда нравилась музыка группы Klangstabil и она предложила взять, в качестве примера, одну из композиций. Мы повиновались, всё равно своих идей особенно не было. Правда, понимая, что такая музыка для нашей аудитории довольно экстремальна, к тому же своё амплуа я видела несколько иным, мы позвонили аранжировщику и тайком попросили сделать, на основе этого образца, нечто более сдержанное, привычное нашей аудитории.

И вот, музыка, созданная Давидом, впервые для себя сыгравшим роль композитора, была готова. Мама, конечно, не была очарована. А нам понравилось. Теперь дело было за текстом. Было уже далеко за полночь. Мы легли спать. И тут, впервые, случилось нечто необыкновенное!

По признанию отца, он ещё не успел заснуть, как перед глазами стали проплывать те самые – яркие, драматичные, южные воспоминания, в сознании будто кто-то нашёптывал первые строки «ты где-то там, далеко, звенящий крик над морем…». И полились слова, полились откуда-то свыше, непрерывным стройным потоком, наполненные смыслом, яркими образами. Это было чудо!

Отец встал, быстро схватил какой-то карандаш и первый попавшийся лист бумаги. Он только успевал записывать. Всё произошло буквально за несколько минут! И вот, он будит меня, среди ночи: «Дочка, у нас первая песня!». Я ещё ничего не понимала, но, почувствовала, что случилось что-то очень важное. Так, высшие силы послали нам первую ласточку, точнее – прекрасную чайку нашего репертуара – песню «Не улетай!». Отец, по нескольку раз изумлённо перечитывал бесценные слова. Он почти не мог вспомнить ни строчки.

Таким же чудом стали слова к песне «Берега», написанные, а, по сути – записанные отцом за полчаса на музыку Александра Добронравова, слова и музыка песни «Параллели», родившиеся на листе случайно захваченной тетрадки, за столиком маленького приморского кафе – буквально за пять минут. Таким же чудесным образом, буквально за короткое мгновение, увидели свет все наши песни! Наверное, это удивительный подарок небес, дар – свыше! Как икона, когда художник не рисует святой образ – он будто «проявляет» его своей кистью. Отец признаётся, что ему даже неловко ставить своё имя под этими яркими, глубокими произведениями. И действительно: создать подобное за считанные минуты, на мой взгляд – выше обычных человеческих возможностей.

— Какой музыкальный жанр вам ближе всего? Как бы описали направление музыки, которое выбрали для себя?

— Рамки и границы – это не для меня! Тем более – в творчестве. Жанр, стиль каждой песни определяется её смысловым содержанием, её энергетикой, её темпераментом. Безусловно одно – это всегда должна быть умная, красивая песня, это должна быть музыка для души!

— Какую музыку вы слушаете сами? Есть кто-то, с кем бы вы хотели записать песню?

— Разную: и российскую, и зарубежную… Стиль для меня не принципиален, важнее – красота, эмоция, смысловое содержание и, конечно – безупречное исполнение. Что касается дуэтов, то интересно было бы спеть с вокально сильными, неординарными исполнителями, такими как: Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Стас Михайлов, Ани Лорак, Лолита, Слава и другие.

— Что бы вы хотели донести до людей своим творчеством? О чем ваши песни?

— Мне часто задают этот вопрос. С удовольствием отвечу на него ещё раз. Мои песни – о жизни, о любви, о сложных, порой, взаимоотношениях, о глубоких чувствах и переживаниях. Что я хочу сказать людям? Наверное то, что жизнь – далеко не всегда ровная тропинка, среди усеянного цветами поля под ясным небом. В ней есть место и радостям, и трагедиям, и любви, и разлуке, слезам счастья и слезам горя. Нужно просто не унывать, оставаться самим собой, падать, подниматься и вновь идти дальше… С верой и надеждой!

— Пандемия внесла свои коррективы в концертную индустрию. Повлияла ли она на ваше творчество?

— Пандемия, конечно, разлучила нас с любимыми поклонниками… Что же касается творчества, то, скорее – не навредила, а подарила свободное от безостановочного конвейера время. У нас родилось столько новых прекрасных песен!

— Музыкальными работами вы не ограничились. Вы телеведущая, актриса, модель… Расскажите подробнее, чем еще кроме пения увлекаетесь.

— Люблю горные лыжи, фитнес, хорошее кино… Ещё, с детства увлекаюсь эзотерикой, интересуюсь необычными явлениями, тем, что развивает эрудицию и помогает в духовном развитии.

— А как вы отдыхаете и восстанавливаетесь? Отдыхаете ли вообще?

— Давно не пробовала… Не получается даже на курортах.!

— Что для вас есть счастье? Считаете ли себя счастливым человеком?

— Счастье – это когда твои мечты сбываются! Считаю ли я себя счастливым человеком? Пока ещё – не совсем… Но, очень стараюсь!

— Что вам помогает, когда одолевает уныние? Можете ли дать советы, как бороться с осенней хандрой?

— Найдите приятных интересных собеседников – только не в интернет-чатах, где «перемалывают косточки» и сокрушаются о своих житейских проблемах, а настоящих, живых людей. А, ещё – займитесь полезным или интересным делом… И не поддавайтесь дурному настроению! Другие лекарства – не работают…

— У вас есть мечта?

— Первая мечта – стать профессиональной, востребованной эстрадной певицей, петь свои любимые песни перед огромной эмоциональной аудиторией – уже начала сбываться! А вторая – обрести большое счастье! Наверное, я хочу слишком многого. И всё же!

— Поделитесь своими творческими планами.

— Сейчас готовлю целый ряд новых сильных, ярких песен, надеюсь в наступающем 2022 году представить интересный, содержательный альбом и порадовать поклонников большим сольным концертом.

Пожелайте успеха!

Беседовала Елена ВОЛКОВА,

Фото из личного архива ДЭИ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru