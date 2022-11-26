Певица Дэя выпустила дебютный музыкальный альбом «Параллели»

На минувшей неделе в Москве состоялась презентация долгожданного первого сольного альбома певицы Дэи «Параллели». С сегодняшнего дня он доступен на ведущих цифровых площадках.

Событие состоялось в одном из самых модных мест столицы – EVENT-зале «90-й этаж» башни «Федерация» на территории «Москва-Сити». Поздравить Дэю с премьерой и оценить фееричное живое выступление пришли представители отечественного шоу-бизнеса, event-индустрии, а также близкие друзья – люди, ставшие коллегами и соратниками в её творческом пути. В зале царила раскованная оживлённая атмосфера. На сцене восторженных зрителей ждал полноценный сольный концерт певицы с красочным динамичным шоу, в котором прозвучали не только песни, вошедшие в альбом, но и ещё невыпущенные композиции. Заслуженные овации в этот вечер не смолкали!

Прекрасной изюминкой в финальной части вечера стал сногсшибательный сет DJ Groove, с которым у певицы был выпущен совместный сингл «Still In Love» (Dj Groove Remix). «Дэя – талантливая исполнительница с прекрасным голосом, – поддержал со сцены знаменитый музыкант, – Я был рад с ней поработать и наша совместная композиция – ремикс на песню «Still In Love» – одна из моих любимых. Поздравляю её, желаю двигаться дальше, развиваться и оставаться такой же позитивной».

Сегодня Дэя – это молодая, но уже сформировавшаяся профессиональная исполнительница с широким диапазоном и мощным, удивительно красивым вокалом. «Параллели» – долгожданный дебютный альбом, который певица с удовольствием представляет любителям музыки, стал своеобразным итогом первых четырёх лет творческого пути. В него вошли 13 композиций, каждая из которых – полноценное произведение со своей драматургией. Они берут за душу, заставляют задуматься: искренняя «Берега», пронзительная и философская «Люди», эмоциональная «Я всё ещё люблю», драматичная «Нарисуй» – в альбоме и репертуаре Дэи просто нет «проходных» песен! У каждой – своя история и своя судьба…

Так говорит о певице её основной автор Юрий Мирошников: «Дэя – многогранная исполнительница с хорошим музыкальным вкусом, она требовательно относится к репертуару, тщательно подбирает именно те композиции, где благодаря своим природным данным и таланту сможет раскрыть всю эмоциональную и смысловую палитру произведения, – и добавляет – В альбом «Параллели» вошли разные по эмоциям, стилистике и звучанию песни, но их всех объединяет главное – душа».

В работе над первым альбомом певицы принимала участие не только команда технических профессионалов, но и признанные мэтры, поверившие в её успех: Александр Добронравов, Тим Норелл (Tim Norell), DJ Groove и многие другие.

«Я счастлива подарить вам свои песни. В них я пою о любви, такой многогранной: от романтичной до драматичной, но всегда прекрасной! Ведь любовь – волшебство, это то, ради чего стоит жить! Я пою это так, как чувствует моё сердце. Очень надеюсь, что мой альбом, мои песни найдут отклик и в сердцах слушателей», — говорит Дэя.

Фото - Евгения КОНОГОРОВА,

Дизайн обложки – Виталий ТУМАНОВ

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