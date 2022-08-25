«Ты и Я». SISTEMA GALLERY и галерея Reloft ART представляют персональную выставку художника Азама Атаханова

Арт-пространство SISTEMA GALLERY и галерея Reloft ART представляют персональную выставку художника Азама Атаханова, которая откроется 9 сентября сразу в двух галереях. Кураторы проекта – Даша Семенова и Женя Мельникова – создали экспозицию-диалог, где каждая галерея формулирует сценографическое высказывание, обращенное друг другу.

Азам Атахамов. Виноград для возлюбленной. 2012. Холст, масло, 120х90 см

Азам Атахамов. Сад ночью. 2015. Холст, масло, 65х80 см

Азам Атахамов. Праздник в городе. 2014. Холст, масло, 70х90 см

Азам Атахамов. Маэста (полиптих). 2012. Холст, масло, 180х535 см

Азам Атахамов. На терассе. 2006. Холст, масло, 110х170 см

В основе экспозиции выставки «Ты и Я» – обращение художника к женскому образу как универсальному знаку красоты и творения. При изображении женского начала Азам Атаханов стремится обнажить архетипический символ мироздания и воплотить движение, покой созидания и всеобъемлющее космическое пространство, заключённые в форме.

В живописи Азама природа красоты и божественного раскрывается в гармонии, заданной единством всего сущего. «Я» и «Ты», вынесенные в название выставки, – это те, кто связан диалогом, и те, кто увидел мир в Другом. В пространстве выставки звучат мерные ритмы игры света и тени, насыщенные цвета полотен становятся отражением полноты жизни, создавая впечатление непрерывного течения вечного цикла.

Азам Атаханов родился в 1964 году в городе Душанбе. Окончил Республиканское художественное училище Таджикистана и Московское высшее художественно-промышленное училище (бывш. Строгановское). Его работы находятся в частных коллекциях и собраниях Государственного музея искусства народов Востока, Государственного музея изобразительных искусств Татарстана, Московского музея современного искусства, Национального музея изобразительных искусств им. Камолиддина Бехзода (Душанбе), Северо-Кавказского филиала Государственного музея искусств народов Востока (Майкоп), Всемирного банка реконструкции и развития (Вашингтон).

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