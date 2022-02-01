Певица LETTY: «Возможно всё, если есть желание, стремление, упорство…»

Певица Letty недавно выпустила клип на песню «31 декабря», который активно штурмует музыкальные чарты, каждый день завоёвывая новые сердца слушателей. В интервью АртМосковии артистка рассказала нашим читателям о себе, своём отношении к музыке и поделилась творческими планами на ближайший год.

– Бытует мнение, что артистом сегодня может стать абсолютно любой. Это лишь вопрос финансовых вложений. Так ли это на ваш взгляд?

– Скажу так. Конечно имея финансовую поддержку возможностей у человека становится гораздо больше. Но я абсолютно уверена в том, что, чтобы чего-то достичь, нужно что-то в этой жизни уметь, а ещё совершенствовать и совершенствоваться в этом чем-то, в противном случае успех может оказаться лишь кратковременной вспышкой и не более. Обойтись только финансами невозможно. Здесь должен быть букет из огромного желания, харизмы, трудолюбия и такого важного компонента, как элемент X, своей индивидуальности, нерва. А если у человека нет стремления, он не готов выкладываться на свой максимум, работать над своими ошибками, увы никакие финансы тут не помогут. Возможно временно потешить своё самолюбие и создать иллюзию барной деятельности да, но не более.

– Многие стремятся начать выступать, дабы потешить своё тщеславие и гордыню. Эти качества вам присущи?

– Такие качества не то что не знакомы мне, они мне чужды! Каждый артист мечтает быть услышанным и увиденным, найти своего слушателя, выступать на больших сценах, слышать свою музыку на лучших радиостанциях, смотреть свои клипы на ведущих телеканалах. Но это желание никак не может рождаться из-за тщеславия или гордыни.

Это желание делиться тем, что ты любишь больше всего на свете, желание заряжать людей и заряжаться от них. Видеть счастливые глаза своих слушателей, слышать как они поют твои песни, чувствовать их поддержку и любовь — наивысшая похвала и мотивация для любого артиста, чтобы творить новое, чтобы стремиться к новым вершинам.

А если человек просто решил выступать, дабы потешить своё тщеславие или гордыню — значит он точно не артист и возможности им стать у него нет и не будет.

– Если бы вам сказали, что придётся кардинально сменить имидж, например очень коротко постричься или набить татуировки, вы бы согласились на этот шаг?

– Если бы я понимала для чего это необходимо или чем мне это может помочь в достижении цели, я бы безусловно точно могла бы вам ответить. Например, если речь идёт о съёмках фильма или клипа и это необходимо, для того чтобы изобразить определённого персонажа, то я бы скорее всего пошла на этот шаг, если бы даже нужно было потерять или набрать вес, побороть свои страхи, прыгнуть с парашютом или подержать в руках змею, сделать что-то еще сумасшедшее — не вопрос. Главное понимать и осознавать для чего это необходимо. Ну и конечно оставаться верным самому себе и своим принципам, а тут у каждого человека они свои.

– Сейчас часто выстреливают фрешмены с вирусным или треш-контентом. Примерно про это в 90-х говорил Богдан Титомир на интервью с Познером: «Пипл хавает?». Не думали пойти по пути наименьшего сопротивления и делать то, что с лёгкостью подхватят массы?

– Чуть выше я говорила о том, что нужно оставаться верным себе и своим принципам. Это мое мнение и я ему верна. То что хавают все мне не интересно. Наша страна огромна, в ней живут разные люди. И каждый может найти своих единомышленников, своих людей, как сказала бы Бузова. Тех самых, кому будешь интересен именно ты, кому будет близко твоё творчество, твои взгляды.

– Смогли бы вы выступать в стилистике Моргенштерна или Инстасамки? Или может быть хотели бы записать фит с кем-то из таких артистов?

– Мне не близко творчество данных людей. Я его не понимаю и не понимаю, что оно за собой несёт. Я не господь Бог чтобы судить кого-то. Жизнь сама все поставит на места. Но для меня это тёмный лес, мне не интересный.

– Как часто вы расстраиваетесь, если у вас что-то не получается? Когда вы в последний раз плакали?

– Все мы живые люди. У каждого бывают и взлеты и падения. Выход эмоций случается у всех. У меня есть определенная установка, к которой я себя приучила и которая мне очень помогает. Я даю себе 2-3 дня на выход эмоций. Причём хочешь плачь, хочешь кричи, бей посуду, не знаю, вообщем давай выход эмоциям. Но как только заканчивается этот срок, ты просыпаешься и спокойно двигаешься дальше!

– Говорят, что в жизни нужно попробовать все. Смотря на молодых исполнителей и их тексты, эта установка легко читается. А что вы думаете на этот счёт? Есть ли вещи, которые вы бы не стали пробовать?

– Здесь мы опять же возвращаемся к разговору о своих принципах. Если речь идёт о запрещённых препаратах, то для меня это жесточайшее табу. Это вред, который ты причиняешь сам себе. Но если мы говорим о том, чтобы взять от жизни все, а именно: вскарабкаться на самую высокую башню, испытать себя, прыгнуть с парашютом, нырнуть с аквалангом, пересилить себя и взять на руки паука, пощекотать свои нервы, побывать на Северном полюсе, путешествовать, попробовать необычные блюда, побывать в разных уголках нашей необъятной планеты, то вот тут да, мне хочется объять необъятное.

– Боитесь ли вы осуждения или насмешек? Оказаться непонятой?

– Не знаю, не думала об этом. По сути мы все разные. Кому-то мы можем нравиться, для кого-то мы целый мир, а для кого-то нет. Я сама не берусь осуждать других или надсмехаться над кем-то. Это бессмысленно в моем понимании, но и расстраиваться и убиваться, если кто-то что-то сказал в твой адрес тоже абсолютно не готова. Если человек выражает позицию и обосновывает ее, в таком случае, её рассмотреть и сделать выводы. Здоровая критика полезна и имеет место быть, а на пустые звуки обращать и тратить своё время считаю ненужным.

– Как часто вы чувствуете себя глупо или неловко?

– Забавно поставлен вопрос: «как часто…». Неловкие ситуации бывали в моей жизни. Например когда была ещё маленькой, у меня была очень неловкая ситуация, даже скорее я поставила в неловкую ситуацию своего отца. Мы жили в Германии с родителями. В то время чтобы сделать междугородний звонок нужно было идти в «Пункт междугородней телефонной связи». Мой папа заказал звонок, мы сидим ждём. Ждали долго, папа устал и пошёл разбираться, почему так долго сидим. Я побежала за ним. Народу было много. Я бегу и вдруг кто-то резко поворачивается ко мне и пугает так: «бууууу». Напугать в шутку меня решил огромный чёрный мужчина. А мы перед этим были в берлинском зоопарке и там на меня большое впечатление произвела горилла. Мама рассказывала, я плохо помню, но она говорит, я ещё долго до дома ехала восхищаясь увиденным .. вообщем видимо так сработал детский мозг и от ярких недавних впечатлений на весь этот пункт связи закричала папе: «Папа смотри какая большая горилла..». Папа был в шоке, мужчина в недоумении наклонился ко мне и говорит: «девочка ты что?», на что я отвечаю: «ой папа смотри она ещё и разговаривает». Неловкая пауза, папа подхватывает меня на руки и бегом сломя голову оттуда. Это наверное самый неловкий и ликуй момент в моей жизни. Так если посидеть подумать, ещё много могу вспомнить забавных ситуаций, но об этом уже в следующий раз.

– На что вам не хватает смелости в своей творческой карьере?

– Вы знаете, сейчас мне хватает смелости наверное на все. Но свою школу жизни в этом вопросе я прошла приличную. Ещё и в близком окружении были люди, которые в меня совершенно не верили, были те, кто говорили, что это в принципе не мое. От этого уверенность в какие-то моменты подвергалась серьезным испытаниям, а когда ты ещё и и результата не видишь, у тебя опускаются руки, ты начинаешь сомневаться, а может и правда не стоит, может сменить музыкальный стиль, может дело в голосе, может выгляжу не так, может вообще закончить с музыкой… Но как я уже говорила выше, есть у меня рецептик выхода из эмоционального кризиса, который прекрасно работает.

– Помните свое первое выступление? Как это было?

– Самое первое выступление было у меня в 11 лет. Я пела песню из фильма «Титаник» на глазах у 150 человек. Это был юбилей фирмы с которой сотрудничали мои родители. Сцена, софиты, ведущий, приглашённые артисты и я, маленькая девочка, в белом платьице. Был такой дикий мандраж, тряслись ноги, сердце на вылет, сухость во рту, было трудно дышать, кружилась голова. Но я вышла, загорелся свет, зазвучали аплодисменты, включалась аранжировка и я растворилась на сцене. Это был такой выброс адреналина, эндорфинов, трудно описать, но запомнила я это ощущение на всю жизнь!

– Кто или что ваш главный мотиватор по жизни?

– Моя семья, которая приняла меня такой какая я есть и не стала противиться моему выбору профессии, а на против поддерживала и где могла помогала. Например в детстве меня отдали на сольфеджио, занималась вокалом, актерским мастерством, обучалась сценической речи. Сейчас силы мне даёт и моя дочь, которой хочется показать, что возможно все, если есть желание, стремление, упорство. Её горящие глаза, заряжают и меня. Мой любимый мужчина, с которым мы вместе работаем над моим творчеством. Он даёт мне огромную поддержку и своей верой мотивирует не останавливаться и идти только вперёд.

Беседовал Артём СКОРОБОГАТОВ,

Фото из личного архива певицы

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