В Подземном музее парка «Зарядье» работает выставка, посвященная Виталию Пацюкову

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С 28 января 2022 года Подземном музее парка «Зарядье» можно увидеть выставку «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» — одиннадцатую выставку цикла SOVRISK #напотоке, которая посвящена искусствоведу и куратору Виталию Пацюкову. В расширенную экспозицию вошли работы Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Дмитрия Пригова и других художников, с которыми Пацюков дружил и работал на протяжении почти 40 лет.

виталий пацюков - зарядье

«Проект посвящен памяти Пацюкова, который много лет занимался современным искусством, не ставя себе четких границ. Он работал на пересечении с музыкой, театром, перформансом, очень любил наивное искусство и одним из первых в России стал показывать его на выставках.

“360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы” — фраза, которую Виталий часто произносил. Он подчеркивал, что искусство для него является способом познания окружающего мира и действительности, и, чтобы в полной мере осознать сложность и многообразие этого мира, нужно обладать фасеточным зрением стрекозы» — рассказала Алина Федорович, куратор выставки.

Ключевая часть экспозиции в Подземном музее — три раздела, представленные в витринах: «Диалог с великими», «В поисках утраченного времени» и «Шестидесятники».

Рядом с витринами расположен специальный раздел «Координаты звука. То, что мы слышим, то, что смотрит на нас» — видеоработы, которые участвовали в выставках цикла «Визуальная акустика». По мнению искусствоведа, диалог звука и образа приобрел особую остроту в современном художественном сознании. В раздел вошли работы Владимира Мартынова и Владимира Смоляра, Вадима Захарова и Ивана Соколова, Владимира Тарасова, Александры Митлянской, Леонида Тишкова, Марины Фоменко, Сергея Катрана, Аллы Урбан, Ольги Чернышевой, Вики Бегальской — неоднократных участников выставок, посвященных визуальной акустике, проходивших в России и за рубежом.

Среди гостей вернисажа: Владимир Пацюков, Влада Мюллер (Пацюкова), Алла Урбан, Борис Орлов, Андрей Красулин, Владимир Смоляр, Вика Бегальская, Роман Ермаков, Алексей Дьяков, Кайхан Салахов, Сергей Кищенко и другие.

«То, чем занимался Виталий Пацюков, это своего рода соединение археологии и искусства. Он будто “протягивал нити” из прошлого, изучал и объединял разные времена и эпохи. В частности, он интересовался народным искусством, собирал наивное — это очень ценная часть коллекции. Пацюков — художник с большой буквы, один из самых уважаемых мною людей. Мы были с ним знакомы, и его уход — это большая потеря», — поделилась впечатлениями Алина Сапрыкина, главный куратор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства (ВМДПНИ).

Выставка открыта до 27 февраля.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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