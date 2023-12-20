VIVA представили программу «Роберт Рождественский и Марина Цветаева: Музыкально-поэтический диалог»

17 декабря в Москве в театре «Градский Холл» состоялась большая премьера - концерт группы ViVA с программой «Роберт Рождественский и Марина Цветаева: Музыкально-поэтический диалог». Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На мероприятии собрались настоящие ценители русской поэзии и творчества великих поэтов ХХ и Серебряного века. Прошло два концерта с аншлагом: все билеты были раскуплены еще задолго до даты мероприятия, а зрители восторженно наслаждались хитами легендарных классиков.

Концерт стал уникальным, потому что в нем соединились творческие пути Роберта Рождественского и Марины Цветаевой. На сцене произведения великих авторов оживали. Известные стихотворения Рождественского — «Мгновения», «За того парня», «Город детства», «Любовь настала», «Спасибо жизнь» чередовались с поэзией Цветаевой — «Расстояние: версты, мили…», «Август», «Монолог», «Я тебя отвоюю».

Поддержать коллектив приехали певец Илья Гуров, телеведущая Наталья Страшнова, главный гинеколог РФ Лейла Владимировна Адамян и дочь Роберта Ивановича — Екатерина Рождественская.

«Группа ViVА — это очень хорошее продолжение той качественной и профессиональной эстрады, которая была раньше. Сначала я была очень удивлена, когда узнала, что Александр совместно с командой собирается сделать такой проект. Но потом, когда поняла ту идею и тот посыл, который ребята хотят донести до зрителя, - увидела настоящую связь между моим папой и великой Мариной Цветаевой. Роберт Рождественский был больше, чем просто поэт. Он долгое время пытался восстановить имя Цветаевой, серьезно работал над этим. Роберт Иванович в целом много времени отдавал возрождению великих поэтов, так благодаря ему вышел первый сборник Высоцкого. Я безумно благодарна этой группе, которая смогла создать такой по-настоящему уникальный проект», — говорит Екатерина Рождественская.

Завершилась концертная программа долгими овациями. Многие зрители не хотели расходиться и продолжали обмениваться своими впечатлениями о невероятно трогательном и прекрасном музыкальном вечере.

Организаторы благодарят агентство RoyalPR за информационную поддержку.

Фото - Медиагруппа @fsb_media_group, фотограф Анна ДОБРАЧЁВА @aidphoto.ru