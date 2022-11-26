Певица мирового уровня Oceana презентовала новый сингл «Honey Why»

Известная своими мировыми хитами «Cry Cry» и «Endless Summer» певица Осеана возвращается с новым синглом «Honey Why». В своей новой песне она рассказывает нам о сложном расставании после длительных отношений. Oceana естественным образом ломает все звуковые барьеры посредством смешения в своём голове ноток соула, поп-музыки, R&B и джаза. Сердце ее музыки вращается вокруг истинного желания вырваться наружу.

«Почему я должна верить в твою любовь» - поет исполнительница. Ее песня найдет отклик в сердцах миллионов слушателей, ярко описывая путешествие через все стадии принятия боли и отчаяния: отрицание, гнев, торг, грусть, и в конечном итоге, само принятие.

Мелодичный и спокойный трек в стиле соул-поп - прекрасное музыкальное сопровождение зимнего сезона. Искренность стиля и тёплый тембр голоса Осеаны особо подчёркивают то самое чувство светлой грусти по былым временам.

Осеана остается верной себе в песне «Honey Why», тематика которой вращается вокруг предательства, разбитого сердца и освобождения. Эмоции и истории, в которых многие узнают себя. Вот поэтому Осеана так уникальна: ее трогательные тексты достигают самых глубоких уголков в душах всех слушателей.

Сингл уже доступен на всех музыкальных площадках:

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