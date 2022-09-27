Писатель Олег Рой выпускает свою первую серию детективов

Детективную серию книг Олега Роя «Имитатор» нельзя назвать абсолютной новинкой — в своем время она стала настоящим бестселлером на портале электронных книг ЛитРес, но больше нигде не издавалась и вот, спустя три года, автор решился опубликовать романы на бумаге совместно с уникальной издательской платформой «RUGRAM».

О чем серия «Имитатор»? О следствии и следователе. Что главное в этой работе? На первый взгляд – интеллект. Но Арина Вершина уверена: стремление к справедливости. Касается ли это спасения жертв серийного убийцы, разоблачения «скелетов», таящихся в шкафах благопристойных на первый взгляд граждан, или оправдания тех, чья вина, казалось бы, давно доказана. Жизнь Арины точно описывает фраза: ты делаешь работу, работа делает тебя. Ее отличают редкая наблюдательность и отточенная логика, но не отбрасывает Арина и роль интуиции, богатое воображение дает способность «мыслить как преступник», то есть вникнуть в психологию и логику чужих поступков.

Детективный цикл Олега Роя «Имитатор» непременно придется по вкусу всем любителям остросюжетной прозы, детективов и психологических триллеров. Серия получилась очень интересной, захватывающей и непохожей на другие романы Олега Роя. Тем не менее в каждой книге есть присущий автору психологизм и очень кинематографичная манера повествования, благодаря которой у читателя создается впечатление, будто он не читает книгу, а смотрит фильм. Первые две книги уже появились на сайте книжного магазина «Лабиринт.ру», всегдо же в серии планируется 7 романов.

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