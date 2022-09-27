Russian Film Festival стартовал в Китае

C 26 сентября по 15 октября в Китае проходит Russian Film Festival в формате онлайн. Китайские зрители могут бесплатно посмотреть семнадцать российских фильмов, которые доступны на платформе Tencent Video. Russian Film Festival проходит в Китае уже во второй раз. В прошлом году показы фильмов состоялись в рамках Пекинского международного кинофестиваля. Russian Film Festival в Китае организован РОСКИНО при поддержке Минкультуры России и в партнерстве с медиа компанией People’s Daily.

​​​​​​​​​Программа Russian Film Festival в Китае включает разножанровую палитру фильмов последнего десятилетия.

Генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто: «Китай уже долгие годы является лидером по сборам российских фильмов за рубежом – китайские зрители с удовольствием смотрят и российскую анимацию, и фильмы на тему спорта, научную фантастику, а также драмы. Благодаря тому, что Russian Film Festival проходит в Китае онлайн, мы можем представить целый спектр российских фильмов разных жанров максимально широкой аудитории. Кроме того, открываются новые возможности для расширения индустриального диалога – у китайской киноиндустрии уже есть опыт взаимодействия с российскими производителями контента, и мы надеемся, что проведение Russian Film Festival даст новый виток интереса к нашим фильмам, сериалам и анимации, в том числе, и к совместному производству. С учетом продолжающегося курса на укрепление связей с Азиатским регионом, расширение культурного и индустриального диалога с Китаем имеет большое значение».

В программе Russian Film Festival в Китае широко представлены драмы, в числе которых суперуспешная российская спортивная драма «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева. Фильм о первой в истории олимпийской победе российских баскетболистов в 1972 году в Мюнхене стал самым кассовым российским фильмом в Китае.

Также китайским зрителям будут представлены как исторические драмы («Две женщины», реж. Вера Глаголева), так и криминальные («На районе», реж. Ольга Зуева), а также биографические («Шагал-Малевич», реж. Александр Митта).

Драматические фильмы «Салют-7» (реж. Клим Шипенко) и «Время первых» (реж. Дмитрий Киселев), посвященные теме космоса, а также фантастическая драма про пришельцев «Притяжение» (реж. Федор Бондарчук) впечатляют зрителей сложной компьютерной графикой и визуальными эффектами.

Авторское кино представлено драмой Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»; фильм получил в 2014 году одну из главных наград Венецианского кинофестиваля – приз за лучшую режиссерскую работу «Серебряный Лев».

Программа Russian Film Festival включает несколько комедий – «Я худею» (реж. Алексей Нужный), «30 свиданий» (реж. Татьяна Капитан), «Напарник» (реж. Александр Андрющенко), «Кухня в Париже» (реж. Дмитрий Дьяченко); триллеры – трилогию по мотивам произведений великого русского классика Николая Гоголя («Гоголь.Начало», «Гоголь.Вий», «Гоголь.Страшная месть», реж. Егор Баранов) и фильм-катастрофу «Метро» (реж. Антон Мегердичев).

Анимация, как один из самых популярных видов российского контента в Азии, также заявлена в программе Russian Film Festival. Юные зрители увидят приключенческую комедию «Белка и Стрелка: Лунные приключения».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.