Письма Петра Ильича Чайковского будут выставлены на торгах в Москве

14 декабря пройдут главные торги года аукционного дома «Книжная полка»: аукцион редчайших книг XIX-XXI века и автографов классиков. Флагман торгов - собственноручные рукописные письма и записки П.И. Чайковского.
Главный лот торгов - черновики писем Петра Ильича Чайковского конца 19 века, адресованные знаменитым современникам автора. Записи собраны на 42 страницах, есть экспертное заключение Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля.
В каталоге аукциона собраны более 300 лотов. Среди них прижизненные издания классиков, советская литература и собственноручные письма писателей.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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