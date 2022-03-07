«Почему растаяла Снегурочка?»

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Музыкальное воплощение одного из самых известных сказочных фольклорных сюжетов представит Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» 16 марта 2022 года в Москонцерте на Пушечной!

Трогательная история о девочке Снегурочке, которая захотела жить среди людей, но растаяла под палящими лучами весеннего солнца, оживает в старинных обрядовых песнях, полных то бьющего через край веселья, то поэтической грусти. Представлен целый пласт древних обрядовых песнопений, связанных с культами пробуждения природы, прихода весны, прославления солнца! В постановке прозвучит музыка Александра Гречанинова и Антона Вискова, частично использован текст А.Н. Островского из его пьесы-сказки «Снегурочка».

Особое очарование предстоящему концерту будет придавать участие в нём юных артистов Детской музыкальной школы имени И.С. Баха.

Начало в 19.00.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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