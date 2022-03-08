Вышел поэтическо-музыкальный альбом певицы Аделины Райс «Послевкусье лимонада»

Певица Аделина Райс пишет стихи еще с 19-летнего возраста. В основном, это тексты для песен, но и самостоятельных произведений у автора накопилось достаточно, чтобы родилась мысль собрать некоторые из них в альбом.

Идея обрамить стихи музыкой родилась сразу. Аделина Райс обратилась к талантливой пианистке и композитору Лене Орса с предложением написать и исполнить музыку к её стихам.

«Послевкусье лимонада» – мой первый поэтический альбом. В этом альбоме нет ни одного стихотворения, написанного абстрактно, каждое произведение – часть моей жизни.

Я не считаю необходимым рассказывать предысторию создания каждого стихотворения, потому что у всех свои жизненные перипетии и, главное, чтобы стихи нашли отклик в других сердцах, чтобы мои стихи смогли кого-то поддержать, чтобы послушав их, людям становилось легче. Я и писала их тогда, когда не могла не писать. Мои стихи помогали и помогают мне во многом.

Хочу выразить огромную благодарность Лене Орса, композитору и пианистке, за прекрасное музыкальное обрамление моих стихотворений. Она тонко прочувствовала настроение каждого произведения и чутко передала его своей музыкой», — поделилась Аделина Райс.

В живом исполнении некоторые стихи войдут в программу концерта Аделины Райс «Между прошлым и будущим» 16 апреля в клубе «Гнездо глухаря».

Послушать и скачать альбом можно на всех цифровых площадках.

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