Vlad Brisby (Влад Брисби) – исполнитель, сонграйтер, продюсер

Vlad Brisby (Влад Брисби) — молодой исполнитель, сонграйтер и продюсер из Москвы.

С детства занимался музыкой, учился в музыкальной школе, где уже начинал писать свои первые треки. Окончил продюсерский факультет ГИТИСа, после чего долгое время занимался театральным и музыкальным менеджментом, работая со многими артистами, помогая в продвижении их творчества, но только сейчас вступил в активную фазу собственного проекта и стал выпускать релизы.

В настоящее время живёт на два города: Москва и Нью-Йорк. «Я чувствую пульс, особый вайб этих двух городов, которые задают стремительный ритм, вдохновляют меня постоянно находится в движении, творить и писать музыку…» — рассказывает Влад.

Он экспериментирует со многими музыкальным жанрами, сейчас его музыкальный почерк отличается использованием народных мотивов разных стран, через призму современного фирменного поп-звучания, как в сингле «Cause I’m in Luv».

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