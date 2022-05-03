Подмосковье представило 11 библиотек на конкурс по модернизации в рамках нацпроекта «Культура»

Завершилась заявочная кампания конкурса по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура» в 2023 году. Московская область представила 11 библиотек – кандидатов на модернизацию. Среди них и центральные библиотеки, и городские и сельские филиалы.

«В Подмосковье работают уже 10 модельных библиотек, еще 3 откроются осенью. Всего на их создание из федерального бюджета было выделено 85 млн рублей – сказала министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова – Подобные библиотеки очень востребованы. В первую очередь потому, что в них можно приходить семьями – и каждый найдет себе занятие по душе. Созданные модельные библиотеки стали новыми центрами интеллектуального и читательского интереса у жителей Подмосковья».

Из 11 библиотек, подготовивших заявки, многие принимают участие в конкурсе не в первый раз, а 5 уже становились участниками нацпроекта с другими филиалами – в Коломне, Клину, Королёве, Дмитрове и Шатуре.

Итоги конкурса будут подведены в конце лета.

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