Подмосковные музеи проведут Масленицу

Мастер-классы, квесты, театрализованные представления: музеи Московской области подготовили для жителей и гостей региона программы на Масленицу.
Одним из самых любимых народных праздников в году считается Масленица. На протяжении семи дней люди веселятся, устраивают гуляния, ходят в гости и пекут блины. Масленичная неделя в этом году пройдет с 8 по 14 марта.
Праздничные гуляния для жителей и гостей Московской области готовятся во всех муниципальных образованиях региона. Интересные и насыщенные программы для посетителей представят и подмосковные государственные музеи.
Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» проведет два мастер-класса. «Витражи: весна идет» познакомит с различными техниками росписи по стеклу. А на мастер-классе «Русская тряпичная кукла: Солнечный конь» сначала расскажут об истории изготовления игрушки на Руси, после чего участников научат сделать простую игрушку из льняной веревки.
Также гостей ждет теневой спектакль «Театр теней: «Лиса и заяц» по мотивам всеми любимой сказки с волшебными спецэффектами, свойственными этому жанру.
Литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» подготовил праздничную программу для детских групп «Веселись, честной народ!». Юные посетители познакомятся с традициями празднования Масленицы на Руси, смогут поучаствовать в играх и развлечениях, изготовить куклу-оберег. Финалом занятия станет чаепитие с баранками и блинами.
Взрослым посетителям музей предложит музыкально-развлекательную программу с артистами театра «Зазеркалье», концерты классической музыки, творческую мастерскую «Гуслей перезвон чудесный», спектакли по рассказам А.П. Чехова, покорение масленичного столба, катание на лошадях.
Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник представит квест «Большое Масленичное WEB-путешествие по музею и городу», творческие мастерские «Масленичное рукоделие», игровую программу «Масленичный переполох».
Серпуховский историко-художественный музей проведет тематическую театрализованную экскурсию «Ожившие картины», мастер-класс по росписи дымковской народной игрушки «Забавушка», хороводы, потешные игры, конкурсы и чаепитие с блинами.
Театрализованную программу «Масленица – широкая боярыня» предложит Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей. В ходе нее ведущие в костюме боярынь расскажут о древнерусских традициях каждого из дней масленичной недели и повеселят лубочной сказкой в куклах.
Московский областной музей народных художественных промыслов подготовил программу «У Масленицы русская душа!», которую представит фольклорный ансамбль, народный коллектив «Тынды-Рынды». В программе – конкурсы, хороводы, народная ярмарка «Рукодельники», русские зимние забавы, мастер-класс по изготовлению традиционной «Федоскинской Маслены» из соломы.
Также масленичные гуляния ждут посетителей мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского, музея-заповедника «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева», историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина, мемориального музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока, музея-заповедника «Зарайский кремль» и Военно-технического музея.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.