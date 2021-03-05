Подмосковные музеи проведут Масленицу

Мастер-клас­сы, кве­сты, теат­ра­ли­зо­ван­ные пред­став­ле­ния: музеи Мос­ков­ской обла­сти под­го­то­ви­ли для жите­лей и гостей реги­о­на про­грам­мы на Масленицу.

Одним из самых люби­мых народ­ных празд­ни­ков в году счи­та­ет­ся Мас­ле­ни­ца. На про­тя­же­нии семи дней люди весе­лят­ся, устра­и­ва­ют гуля­ния, ходят в гости и пекут бли­ны. Мас­ле­нич­ная неде­ля в этом году прой­дет с 8 по 14 марта.

Празд­нич­ные гуля­ния для жите­лей и гостей Мос­ков­ской обла­сти гото­вят­ся во всех муни­ци­паль­ных обра­зо­ва­ни­ях реги­о­на. Инте­рес­ные и насы­щен­ные про­грам­мы для посе­ти­те­лей пред­ста­вят и под­мос­ков­ные госу­дар­ствен­ные музеи.

Исто­ри­ко-худо­же­ствен­ный музей «Новый Иеру­са­лим» про­ве­дет два мастер-клас­са. «Вит­ра­жи: вес­на идет» позна­ко­мит с раз­лич­ны­ми тех­ни­ка­ми рос­пи­си по стек­лу. А на мастер-клас­се «Рус­ская тря­пич­ная кук­ла: Сол­неч­ный конь» сна­ча­ла рас­ска­жут об исто­рии изго­тов­ле­ния игруш­ки на Руси, после чего участ­ни­ков научат сде­лать про­стую игруш­ку из льня­ной веревки.

Так­же гостей ждет тене­вой спек­такль «Театр теней: «Лиса и заяц» по моти­вам все­ми люби­мой сказ­ки с вол­шеб­ны­ми спе­ц­эф­фек­та­ми, свой­ствен­ны­ми это­му жанру.

Лите­ра­тур­но-мемо­ри­аль­ный музей-запо­вед­ник А.П. Чехо­ва «Мели­хо­во» под­го­то­вил празд­нич­ную про­грам­му для дет­ских групп «Весе­лись, чест­ной народ!». Юные посе­ти­те­ли позна­ко­мят­ся с тра­ди­ци­я­ми празд­но­ва­ния Мас­ле­ни­цы на Руси, смо­гут поучаст­во­вать в играх и раз­вле­че­ни­ях, изго­то­вить кук­лу-обе­рег. Фина­лом заня­тия ста­нет чае­пи­тие с баран­ка­ми и блинами.

Взрос­лым посе­ти­те­лям музей пред­ло­жит музы­каль­но-раз­вле­ка­тель­ную про­грам­му с арти­ста­ми теат­ра «Зазер­ка­лье», кон­цер­ты клас­си­че­ской музы­ки, твор­че­скую мастер­скую «Гуслей пере­звон чудес­ный», спек­так­ли по рас­ска­зам А.П. Чехо­ва, поко­ре­ние мас­ле­нич­но­го стол­ба, ката­ние на лошадях.

Сер­ги­е­во-Посад­ский исто­ри­ко-худо­же­ствен­ный музей-запо­вед­ник пред­ста­вит квест «Боль­шое Мас­ле­нич­ное WEB-путе­ше­ствие по музею и горо­ду», твор­че­ские мастер­ские «Мас­ле­нич­ное руко­де­лие», игро­вую про­грам­му «Мас­ле­нич­ный переполох».

Сер­пу­хов­ский исто­ри­ко-худо­же­ствен­ный музей про­ве­дет тема­ти­че­скую теат­ра­ли­зо­ван­ную экс­кур­сию «Ожив­шие кар­ти­ны», мастер-класс по рос­пи­си дым­ков­ской народ­ной игруш­ки «Заба­вуш­ка», хоро­во­ды, потеш­ные игры, кон­кур­сы и чае­пи­тие с блинами.

Теат­ра­ли­зо­ван­ную про­грам­му «Мас­ле­ни­ца – широ­кая бояры­ня» пред­ло­жит Зве­ни­го­род­ский исто­ри­ко-архи­тек­тур­ный и худо­же­ствен­ный музей. В ходе нее веду­щие в костю­ме боярынь рас­ска­жут о древ­не­рус­ских тра­ди­ци­ях каж­до­го из дней мас­ле­нич­ной неде­ли и пове­се­лят лубоч­ной сказ­кой в куклах.

Мос­ков­ский област­ной музей народ­ных худо­же­ствен­ных про­мыс­лов под­го­то­вил про­грам­му «У Мас­ле­ни­цы рус­ская душа!», кото­рую пред­ста­вит фольк­лор­ный ансамбль, народ­ный кол­лек­тив «Тын­ды-Рын­ды». В про­грам­ме – кон­кур­сы, хоро­во­ды, народ­ная ярмар­ка «Руко­дель­ни­ки», рус­ские зим­ние заба­вы, мастер-класс по изго­тов­ле­нию тра­ди­ци­он­ной «Федо­с­кин­ской Мас­ле­ны» из соломы.

Так­же мас­ле­нич­ные гуля­ния ждут посе­ти­те­лей мемо­ри­аль­но­го музы­каль­но­го музея-запо­вед­ни­ка П.И. Чай­ков­ско­го, музея-запо­вед­ни­ка «Усадь­ба «Мура­но­во» име­ни Ф.И. Тют­че­ва», исто­ри­ко-лите­ра­тур­но­го музея-запо­вед­ни­ка А.С. Пуш­ки­на, мемо­ри­аль­но­го музея-запо­вед­ни­ка Д.И. Мен­де­ле­е­ва и А.А. Бло­ка, музея-запо­вед­ни­ка «Зарай­ский кремль» и Воен­но-тех­ни­че­ско­го музея.

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