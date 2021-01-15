Подмосковные музеи стали обладателями гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина

На грантовый конкурс была подана 371 заявка из 70 регионов России. Экспертный совет конкурса выбрал 34 победителя, из них 16 в номинации «Музеи. Культура. Новая форма». В число победителей вошли два подмосковных музея: Историко-художественный музей в Егорьевске и Рузский краеведческий музей. Победители получили грант в размере около 1 млн рублей. Победа в конкурсе позволит сформировать новую виртуальную среду в музеях, привлечет онлайн-посетителей и повысит их посещаемость.

Так, коллектив Историко-художественного музея в Егорьевске разработал проект с рабочим названием «ПРОЕгорьевск». По замыслу создателей, это будет мультимедийный онлайн-портал с библиотекой и кинозалом. На время закрытия краеведческого отдела музея на реконструкцию именно эта платформа станет основным местом коммуникаций музейщиков и посетителей. Там будут размещены оцифрованные документы о Егорьевске и его знаменитых жителях, будут проходить виртуальные экскурсии и выставки, конкурсы и уроки для школьников. Там также будет предусмотрена возможность приёма личных историй от местных жителей. Здесь будет размещен онлайн-дневник реконструкции новой экспозиции музея.

«Мы планируем направить средства на приобретение нового оборудования и обучения сотрудников информационным технологиям. Это позволит запустить ряд образовательных проектов, благодаря которым наши посетители смогут знакомиться с историей Рузского округа дистанционно», – рассказал Евгений Есютин, директор Рузского краеведческого музея.

Проекты–победители будут реализованы в 2021 году

Напомним, что в 2020 году победителями грантового конкурса Благотворительного фонда Владимира Потанина стали еще два подмосковных музея: «Музейное объединение «Музеи наукограда Королёв» и «Музей-заповедник «Дмитровский кремль».

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