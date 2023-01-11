Подведены итоги XI Международного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского

Жюри XI Международного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского подвело итоги прослушиваний финального тура конкурса по специальности «Виолончель». В рамках 3-го тура 8 юных музыкантов из России, КНР, США и Республики Корея исполнили сложнейшие произведения в сопровождении симфонического оркестра Ленинградской области под руководством дирижера Михаила Голикова.

Обладательницей первой премии стала 11-летняя Ким Чон А из Республики Корея, воспитанница Корейского национального института для одарённых в искусстве. Члены жюри высоко оценили сложность выбранной программы и выдающиеся способности виолончелистки в столь юном возрасте. Вторую премию разделили Тэ-Ён Ким (16 лет, Корея) и Полина Тхай (14 лет, Россия), получившие одинаковое количество голосов.

Обладательницей третьей премии стала 17-летняя Софья Хускивадзе-Деева из России. По условиям этого года, если по результатам финальных прослушиваний музыканты старше 17 лет становятся лауреатами конкурса, то места, которые они занимают, разделены с музыкантами младшего возраста. Возрастные рамки для участников были изменены в связи с неоднократным переносов срока проведения конкурса из-за пандемии коронавируса. Таким образом обладателями третьей премии стали еще 2 участника, которые набрали одинаковое количество голосов — Николас Вонг (14 лет, США) и Чэнъюэ Вэнь (15 лет, Китай). Четвертую премию члены жюри присудили 14-летнему Шан Чжоу Ся из Китая, пятую премию получила 15-летняя Татьяна Борисова из России.

Открытые финальные прослушивания Международного юношеского конкурса им. П.И.Чайковского по специальности «Виолончель» прошли 9 января в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Последний раз возможность принимать финал этого конкурса выпадала Санкт-Петербургу в 1997 году.

Живые прослушивания выступлений участников третьего тура по специальности «Скрипка» и «Фортепиано», а также награждение и Гала-концерт победителей пройдут в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра в Большом зале Московской консерватории 11, 12 и 14 января. Отметим, что в этом году в трех номинациях конкурса («Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель») приняли участие 128 музыкантов из 14 стран (Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Япония, Р.Корея, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Турция, Италия, Литва, Швеция, США). В финал прошли 27 музыкантов из России, Китая, Республики Корея и США.

В состав жюри конкурса вошли 36 выдающихся музыкантов, педагогов и деятелей музыкального искусства из 13 стран мира (Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Китай, Япония, Р.Корея, Вьетнам, Венгрия, Финляндия, Эстония, Великобритания, Испания). Председателями жюри стали ректор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского Александр Соколов, Народный артист РФ Сергей Ролдугин, Народный артист СССР Виктор Третьяков.

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