В галерее «Эритаж» открывается выставка «Антология бедного в изобразительном искусстве и дизайне. Диалог России и Италии»

26 марта 2021 года в галерее «Эритаж» открывается художественный проект «Антология бедного в изобразительном искусстве и дизайне. Диалог России и Италии». Выставка станет своего рода сравнительным анализом эстетики «бедного» на примере представителей итальянского художественного течения арте повера и российских участников выставки «Русское бедное». В экспозицию также войдут предметы дизайна 1970‑х годов, созданные под влиянием арте повера.
Марио Чероли. Диван
Течение арте повера, зародившееся в 60‑е годы ХХ века, получило свое название благодаря куратору и арт-критику Джерману Челанту, который открыл выставку под названием «Arte Povera e IM Spazio» в Генуе, собрав художников из Рима, Турина, Милана и Генуи в 1967 году. Заслуга Челанта в том, что придуманный им термин точно обозначил новую эпоху итальянского искусства: несмотря на экономический бум в Италии в конце 1950‑х годов, художники сознательно выбирали «бедные материалы»,стремясь декоммерциализировать искусство, вывести его за пределы рынка и галерейного бизнеса, стараясь освободить творческий процесс от ограничений традиционных форм и художественного пространства. На протяжении ХХ века в итальянском искусстве то и дело появлялись реакционистские движения, начиная с итальянского футуризма (авангардного течения, которое стало реакцией на развитие индустриализации и дало возможность художникам находить новые творческие методы) до антиавангардной метафизики Джорджо де Кирико и его соратников, отрицавших технологический прогресс как средство, некий импульс для развития культуры и искусства, настроенных по сути антитехнологически. Их последователями оказалась целая плеяда послевоенных художников, среди которых были Лучо Фонтана, Пьеро Мандзони и др. Вместе с промышленным и экономическим подъемом в Италии в 1950–1960‑х годах происходило резкое развитие потребительской культуры — они и стали основными предпосылками развития арте повера. Художники, примыкавшие к данному течению, верили в искусство как в серьезный инструмент социального воздействия и вели политические диалоги. Основными представителями становятся: Джузеппе Пеноне, Марио Мерц, Яннис Кунеллис, Марио Чероли.
Не могли художники арте повера остаться в стороне и от предметной среды. Объекты, керамика, мебель для кино и театральных постановок — все это покажет галерея «Эритаж» в рамках новой выставки. Также в экспозицию войдет «бедная» мебель, которую одновременно можно назвать и объектами функционального искусства,как, например, произведения дизайнера Урано Пальмы, скульптуры которого украшают музейные собрания Италии и Кореи, а мебель находится в международных коллекциях; функциональные объекты архитектора, дизайнера и поэта Риккардо Дализи, который занял активную позицию в дебатах об «антидизайне», отрицая консьюмеризм и функциональную ценность в дизайне во имя акта творчества; уникальная мебель Марио Чероли «мобиле делла валле», созданная специально для фильмов Пьера Паоло Пазолини в 1967–1977 годах; керамические объекты гениального скульптора и керамиста Альфонсо Леони 1970‑х годов, который в 1960‑е и 1970‑е внес большой вклад в сохранение традиционных техник через экспериментальный, новаторский подход в скульптуре и керамике; и работы Карло Заули, известного под псевдонимом «бьянко Заули» за свою монохромность или «скульптор ваз» за монументальность, которую он придавал такому материалу, как керамика.
Центральная часть экспозиции будет посвящена российским художникам. Выставка «Русское бедное», по аналогии с итальянским arte povera, открылась в пермском Музее современного искусства ПЕРММ в 2008 году, позже ее название закрепилось за художниками этого круга. На тот момент среди участников насчитывалось 36 человек. Однако художники не имели общего манифеста и не работали коллективно, как это делали их итальянские коллеги. В отличие от итальянского радикального молодого искусства 1960‑х годов, остро реагирующего на политический и социальный кризис в стране, «русское бедное» —это неофициальное искусство, которому удалось выйти из укрытия только после распада Советского Союза. В Италии «бедное искусство» — это протест. Подчеркнутое пренебрежение мастеров внешней репрезентативностью их произведений мыслилось инструментом, позволяющим вывести искусство из сферы влияния властных структур и законов рынка. Итальянское «бедное» просуществовало не дольше одного десятилетия, тогда как «русское бедное» скорее из области метафизики: оно зародилось в 50‑х годах ХХ века и все еще не прекратило своего существования в силу многих факторов — не только материальных, но и ментальных. «Я же вижу, насколько русский человек в отвязном состоянии неаккуратен — он возьмет здоровый молоток, топор, кувалду и ляпает... В целом мы народ все-таки бедный, каким же нам искусством еще заниматься?» — считает один из главных идеологов и художников этого направления Николай Полисский. Для проекта галереи «Эритаж» Николай Полисский создал деревья-колонны, отсылающие к классической, грандиозной итальянской архитектуре посредством природных материалов. Хаим Сокол создает уникальные объекты для бельгийских коллекционеров: вновь обращаясь к теме исчезновения и утраты связей между людьми: он сочиняет «мертвые письма» из жести и стали с реальными текстами бельгийских солдат времен Первой и Второй мировых войн.
Ринат Волигамси. Дом
Сергей Шеховцов, яркий представитель течения «бедного», в своем творчестве переформулировал скульптуру, лишив ее родового пафоса, его архитектурные шедевры из поролона — готовая аллюзия к синтетическому миру Филипа Дика. Для выставки в «Эритаже» он создаст стаю собак, несущих на себе, как татуированные свиньи Вима Дельвуа, отличительные знаки различных течений и техник в искусстве: от дриппинга Поллока до граффити. Анна Слобожанина — хранитель культурного кода Русского Севера, молодой, талантливый керамист, видео художник, концептуалист. Её спецпроект «Утраченное» — это разговор о стремлении обрести внутреннюю гармонию путём создания тонкой связи между растворяющейся архаичностью прошлого и настоящим. Анна проживает эту тему через призму эстетики Русского Севера. Путешествуя по знаковым местам: Соловки, Кижи, деревни Прионежья и Присвирья, художница изучает историю мира, который может в одно мгновение исчезнуть. Одним из символов, которые использует художница, является лемех, знаковый элемент купола в деревянном зодчестве. Личные воспоминания и впечатления – словно лемех на куполе – частица за частицей составляют единое целое, где одно не может существовать без другого.
«Эта выставка является как никогда актуальной, обращая каждого из нас как бы внутрь: внутрь себя, общих социальных проблем, стоящих перед мировым сообществом сегодня и заставляющих, тем не менее,по-своему решать эти проблемы внутри. Выставка концептуальная, многослойная и много смысловая. Это рассказ и об аутентичности русского «бедного искусства», о его собственном культурном коде, и в то же время о проникновении художественных и философских идей и течений ХХ века в Россию. А еще это удивительно тонкие и лаконичные, эстетские работы итальянских представителей арте повера, которые завоевали мировой арт-рынок и для которых, как мне кажется, готовы наши коллекционеры», — говорит куратор и владелица галереи Кристина Краснянская. В выставке «Антология бедного в изобразительном искусстве и дизайне. Диалог России и Италии» будут представлены работы и спецпроекты художников разных поколений: Александра Бродского, Рината Волигамси, Валерия Кошлякова, Андрея Кузькина, Ивана Лунгина, Николая Полисского, Хаима Сокола, Сергея Шеховцова.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.