В галерее «Эритаж» открывается выставка «Антология бедного в изобразительном искусстве и дизайне. Диалог России и Италии»

26 мар­та 2021 года в гале­рее «Эри­таж» откры­ва­ет­ся худо­же­ствен­ный про­ект «Анто­ло­гия бед­но­го в изоб­ра­зи­тель­ном искус­стве и дизайне. Диа­лог Рос­сии и Ита­лии». Выстав­ка ста­нет сво­е­го рода срав­ни­тель­ным ана­ли­зом эсте­ти­ки «бед­но­го» на при­ме­ре пред­ста­ви­те­лей ита­льян­ско­го худо­же­ствен­но­го тече­ния арте пове­ра и рос­сий­ских участ­ни­ков выстав­ки «Рус­ское бед­ное». В экс­по­зи­цию так­же вой­дут пред­ме­ты дизай­на 1970‑х годов, создан­ные под вли­я­ни­ем арте повера.

Марио Черо­ли. Диван

Тече­ние арте пове­ра, заро­див­ше­е­ся в 60‑е годы ХХ века, полу­чи­ло свое назва­ние бла­го­да­ря кура­то­ру и арт-кри­ти­ку Джер­ма­ну Челан­ту, кото­рый открыл выстав­ку под назва­ни­ем «Arte Povera e IM Spazio» в Генуе, собрав худож­ни­ков из Рима, Тури­на, Мила­на и Генуи в 1967 году. Заслу­га Челан­та в том, что при­ду­ман­ный им тер­мин точ­но обо­зна­чил новую эпо­ху ита­льян­ско­го искус­ства: несмот­ря на эко­но­ми­че­ский бум в Ита­лии в кон­це 1950‑х годов, худож­ни­ки созна­тель­но выби­ра­ли «бед­ные материалы»,стремясь деком­мер­ци­а­ли­зи­ро­вать искус­ство, выве­сти его за пре­де­лы рын­ка и гале­рей­но­го биз­не­са, ста­ра­ясь осво­бо­дить твор­че­ский про­цесс от огра­ни­че­ний тра­ди­ци­он­ных форм и худо­же­ствен­но­го про­стран­ства. На про­тя­же­нии ХХ века в ита­льян­ском искус­стве то и дело появ­ля­лись реак­ци­о­нист­ские дви­же­ния, начи­ная с ита­льян­ско­го футу­риз­ма (аван­гард­но­го тече­ния, кото­рое ста­ло реак­ци­ей на раз­ви­тие инду­стри­а­ли­за­ции и дало воз­мож­ность худож­ни­кам нахо­дить новые твор­че­ские мето­ды) до антиа­ван­гард­ной мета­фи­зи­ки Джор­джо де Кири­ко и его сорат­ни­ков, отри­цав­ших тех­но­ло­ги­че­ский про­гресс как сред­ство, некий импульс для раз­ви­тия куль­ту­ры и искус­ства, настро­ен­ных по сути анти­тех­но­ло­ги­че­ски. Их после­до­ва­те­ля­ми ока­за­лась целая пле­я­да после­во­ен­ных худож­ни­ков, сре­ди кото­рых были Лучо Фон­та­на, Пье­ро Ман­дзо­ни и др. Вме­сте с про­мыш­лен­ным и эко­но­ми­че­ским подъ­емом в Ита­лии в 1950–1960‑х годах про­ис­хо­ди­ло рез­кое раз­ви­тие потре­би­тель­ской куль­ту­ры — они и ста­ли основ­ны­ми пред­по­сыл­ка­ми раз­ви­тия арте пове­ра. Худож­ни­ки, при­мы­кав­шие к дан­но­му тече­нию, вери­ли в искус­ство как в серьез­ный инстру­мент соци­аль­но­го воз­дей­ствия и вели поли­ти­че­ские диа­ло­ги. Основ­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми ста­но­вят­ся: Джу­зеп­пе Пеноне, Марио Мерц, Яннис Кунел­лис, Марио Чероли.

Не мог­ли худож­ни­ки арте пове­ра остать­ся в сто­роне и от пред­мет­ной сре­ды. Объ­ек­ты, кера­ми­ка, мебель для кино и теат­раль­ных поста­но­вок — все это пока­жет гале­рея «Эри­таж» в рам­ках новой выстав­ки. Так­же в экс­по­зи­цию вой­дет «бед­ная» мебель, кото­рую одно­вре­мен­но мож­но назвать и объ­ек­та­ми функ­ци­о­наль­но­го искусства,как, напри­мер, про­из­ве­де­ния дизай­не­ра Ура­но Паль­мы, скульп­ту­ры кото­ро­го укра­ша­ют музей­ные собра­ния Ита­лии и Кореи, а мебель нахо­дит­ся в меж­ду­на­род­ных кол­лек­ци­ях; функ­ци­о­наль­ные объ­ек­ты архи­тек­то­ра, дизай­не­ра и поэта Рик­кар­до Дали­зи, кото­рый занял актив­ную пози­цию в деба­тах об «анти­ди­зайне», отри­цая кон­сью­ме­ризм и функ­ци­о­наль­ную цен­ность в дизайне во имя акта твор­че­ства; уни­каль­ная мебель Марио Черо­ли «моби­ле дел­ла вал­ле», создан­ная спе­ци­аль­но для филь­мов Пье­ра Пао­ло Пазо­ли­ни в 1967–1977 годах; кера­ми­че­ские объ­ек­ты гени­аль­но­го скуль­пто­ра и кера­ми­ста Аль­фон­со Лео­ни 1970‑х годов, кото­рый в 1960‑е и 1970‑е внес боль­шой вклад в сохра­не­ние тра­ди­ци­он­ных тех­ник через экс­пе­ри­мен­таль­ный, нова­тор­ский под­ход в скульп­ту­ре и кера­ми­ке; и рабо­ты Кар­ло Заули, извест­но­го под псев­до­ни­мом «бьян­ко Заули» за свою моно­хром­ность или «скуль­птор ваз» за мону­мен­таль­ность, кото­рую он при­да­вал тако­му мате­ри­а­лу, как керамика.

Цен­траль­ная часть экс­по­зи­ции будет посвя­ще­на рос­сий­ским худож­ни­кам. Выстав­ка «Рус­ское бед­ное», по ана­ло­гии с ита­льян­ским arte povera, откры­лась в перм­ском Музее совре­мен­но­го искус­ства ПЕРММ в 2008 году, поз­же ее назва­ние закре­пи­лось за худож­ни­ка­ми это­го кру­га. На тот момент сре­ди участ­ни­ков насчи­ты­ва­лось 36 чело­век. Одна­ко худож­ни­ки не име­ли обще­го мани­фе­ста и не рабо­та­ли кол­лек­тив­но, как это дела­ли их ита­льян­ские кол­ле­ги. В отли­чие от ита­льян­ско­го ради­каль­но­го моло­до­го искус­ства 1960‑х годов, ост­ро реа­ги­ру­ю­ще­го на поли­ти­че­ский и соци­аль­ный кри­зис в стране, «рус­ское бед­ное» —это неофи­ци­аль­ное искус­ство, кото­ро­му уда­лось вый­ти из укры­тия толь­ко после рас­па­да Совет­ско­го Сою­за. В Ита­лии «бед­ное искус­ство» — это про­тест. Под­черк­ну­тое пре­не­бре­же­ние масте­ров внеш­ней репре­зен­та­тив­но­стью их про­из­ве­де­ний мыс­ли­лось инстру­мен­том, поз­во­ля­ю­щим выве­сти искус­ство из сфе­ры вли­я­ния власт­ных струк­тур и зако­нов рын­ка. Ита­льян­ское «бед­ное» про­су­ще­ство­ва­ло не доль­ше одно­го деся­ти­ле­тия, тогда как «рус­ское бед­ное» ско­рее из обла­сти мета­фи­зи­ки: оно заро­ди­лось в 50‑х годах ХХ века и все еще не пре­кра­ти­ло сво­е­го суще­ство­ва­ния в силу мно­гих фак­то­ров — не толь­ко мате­ри­аль­ных, но и мен­таль­ных. «Я же вижу, насколь­ко рус­ский чело­век в отвяз­ном состо­я­нии неак­ку­ра­тен — он возь­мет здо­ро­вый моло­ток, топор, кувал­ду и ляпа­ет... В целом мы народ все-таки бед­ный, каким же нам искус­ством еще зани­мать­ся?» — счи­та­ет один из глав­ных идео­ло­гов и худож­ни­ков это­го направ­ле­ния Нико­лай Полис­ский. Для про­ек­та гале­реи «Эри­таж» Нико­лай Полис­ский создал дере­вья-колон­ны, отсы­ла­ю­щие к клас­си­че­ской, гран­ди­оз­ной ита­льян­ской архи­тек­ту­ре посред­ством при­род­ных мате­ри­а­лов. Хаим Сокол созда­ет уни­каль­ные объ­ек­ты для бель­гий­ских кол­лек­ци­о­не­ров: вновь обра­ща­ясь к теме исчез­но­ве­ния и утра­ты свя­зей меж­ду людь­ми: он сочи­ня­ет «мерт­вые пись­ма» из жести и ста­ли с реаль­ны­ми тек­ста­ми бель­гий­ских сол­дат вре­мен Пер­вой и Вто­рой миро­вых войн.

Ринат Воли­гам­си. Дом

Сер­гей Шехов­цов, яркий пред­ста­ви­тель тече­ния «бед­но­го», в сво­ем твор­че­стве пере­фор­му­ли­ро­вал скульп­ту­ру, лишив ее родо­во­го пафо­са, его архи­тек­тур­ные шедев­ры из поро­ло­на — гото­вая аллю­зия к син­те­ти­че­ско­му миру Фили­па Дика. Для выстав­ки в «Эри­та­же» он создаст стаю собак, несу­щих на себе, как тату­и­ро­ван­ные сви­ньи Вима Дель­вуа, отли­чи­тель­ные зна­ки раз­лич­ных тече­ний и тех­ник в искус­стве: от дрип­пин­га Пол­ло­ка до граф­фи­ти. Анна Сло­бо­жа­ни­на — хра­ни­тель куль­тур­но­го кода Рус­ско­го Севе­ра, моло­дой, талант­ли­вый кера­мист, видео худож­ник, кон­цеп­ту­а­лист. Её спец­про­ект «Утра­чен­ное» — это раз­го­вор о стрем­ле­нии обре­сти внут­рен­нюю гар­мо­нию путём созда­ния тон­кой свя­зи меж­ду рас­тво­ря­ю­щей­ся арха­ич­но­стью про­шло­го и насто­я­щим. Анна про­жи­ва­ет эту тему через приз­му эсте­ти­ки Рус­ско­го Севе­ра. Путе­ше­ствуя по зна­ко­вым местам: Солов­ки, Кижи, дерев­ни При­о­не­жья и При­сви­рья, худож­ни­ца изу­ча­ет исто­рию мира, кото­рый может в одно мгно­ве­ние исчез­нуть. Одним из сим­во­лов, кото­рые исполь­зу­ет худож­ни­ца, явля­ет­ся лемех, зна­ко­вый эле­мент купо­ла в дере­вян­ном зод­че­стве. Лич­ные вос­по­ми­на­ния и впе­чат­ле­ния – слов­но лемех на купо­ле – части­ца за части­цей состав­ля­ют еди­ное целое, где одно не может суще­ство­вать без другого.

«Эта выстав­ка явля­ет­ся как нико­гда акту­аль­ной, обра­щая каж­до­го из нас как бы внутрь: внутрь себя, общих соци­аль­ных про­блем, сто­я­щих перед миро­вым сооб­ще­ством сего­дня и застав­ля­ю­щих, тем не менее,по-своему решать эти про­бле­мы внут­ри. Выстав­ка кон­цеп­ту­аль­ная, мно­го­слой­ная и мно­го смыс­ло­вая. Это рас­сказ и об аутен­тич­но­сти рус­ско­го «бед­но­го искус­ства», о его соб­ствен­ном куль­тур­ном коде, и в то же вре­мя о про­ник­но­ве­нии худо­же­ствен­ных и фило­соф­ских идей и тече­ний ХХ века в Рос­сию. А еще это уди­ви­тель­но тон­кие и лако­нич­ные, эстет­ские рабо­ты ита­льян­ских пред­ста­ви­те­лей арте пове­ра, кото­рые заво­е­ва­ли миро­вой арт-рынок и для кото­рых, как мне кажет­ся, гото­вы наши кол­лек­ци­о­не­ры», — гово­рит кура­тор и вла­де­ли­ца гале­реи Кри­сти­на Крас­нян­ская. В выстав­ке «Анто­ло­гия бед­но­го в изоб­ра­зи­тель­ном искус­стве и дизайне. Диа­лог Рос­сии и Ита­лии» будут пред­став­ле­ны рабо­ты и спец­про­ек­ты худож­ни­ков раз­ных поко­ле­ний: Алек­сандра Брод­ско­го, Рина­та Воли­гам­си, Вале­рия Кош­ля­ко­ва, Андрея Кузь­ки­на, Ива­на Лун­ги­на, Нико­лая Полис­ско­го, Хаи­ма Соко­ла, Сер­гея Шеховцова.

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