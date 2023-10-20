В сети состоялась премьера нового трека: «Поездка к любви» — музыкальная история от AILUN о ценности момента, проведенного рядом с любимым человеком.

Артист поделился, что героя сюжета можно смело назвать его прототипом, а значит автор вложил в песню всю свою душу, эмоции и личные переживания, связанные с романтическими отношениями. Это песня о том, что в любимой девушке прекрасно всё, и парню дорога даже каждая ее слезинка, что «прозрачнее всех океанов на полюсах». AILUN уверен: не надо стесняться писать первым и бояться делать шаг навстречу судьбе, ведь подобное бездействие может поставить крест на будущем союзе двух сердец. А просыпаясь рядом с возлюбленной, стоит благодарить каждый день своей жизни за счастье — быть любимым.

«Разделяя время,

Мы с тобою ценим

Каждые дни,

Словно мы успели

Взять в бюро-отделе

Поездку к любви…»

AILUN — талантливый исполнитель, автор песен и музыки. До того, как стать артистом известного музыкального лейбла Rocket Records, он был простым и трудолюбивым парнем родом из Новосибирска, который жил обычной размеренной жизнью, записывал первые «демки» на диктофон в телефоне, рассылая их на лейблы после самостоятельной обработки. Творчество молодого автора наполнено душевным теплом, глубоким смыслом и тонким романтизмом, что безусловно привлекает слушателей. Сейчас AILUN выступает на крупных музыкальных площадках столицы, посещает яркие светские мероприятия и радует поклонников качественными релизами, среди которых — песни «Улетели прочь», «Воспоминания, «Отпускают дожди», «Я помню то дыхание», «Напомни, кто я», и многие другие композиции.

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