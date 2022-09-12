Полина Костюк выпустила новый трек

I Wanna Feel — уверено поднимается вверх в рейтингах музыкальных платформ и радиостанций.



«Дай ощутить» — так перевели бы знатоки английского называние нового трека удивительной красавицы, блогера, актрисы, но прежде всего певицы Полины Костюк. Ритмичный бит, нежное исполнение без захватившего тренды эстрады надрыва – композиция на все случаи жизни – за пару недель тестового запуска сингла на личной страничке в VK.ru свыше 100 000 прослушиваний! И это не первый успех знаменитости.

@polina_kostyuk — так сотни тысяч подписчиков знают свою любимицу в социальных сетях, а телезрители готовятся к презентации нового клипа на песню «I Wanna Feel».

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