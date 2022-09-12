В Парке Горького пройдет первый фестиваль, посвященный Максиму Горькому

С 16 по 18 сентября 2022 года в Москве впервые пройдет фестиваль искусств «Горький в Парке Горького». За три дня состоится более 70 мероприятий: концертов, премьер спектаклей, выставок, лекций, кинопоказов. Арт-директор фестиваля «Горький в Парке Горького» – народный артист России Евгений Миронов.

«Фестиваль познакомит гостей с миром Максима Горького – яркого автора и удивительного человека, который побывал во множестве стран, был вегетарианцем, обожал шахматы, разбирался в цветах и делился своими любимыми сортами с Бетти Глан – директором Центрального парка культуры и отдыха, который впоследствии стал носить имя писателя. Мы предлагаем через искусство познакомиться с самыми разными гранями личности Горького», – рассказывает арт-директор фестиваля Евгений Миронов.

16 сентября фестиваль откроется концертом Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России с участием солистов Анны Аглатовой (сопрано) и Василия Ладюка (баритон) – гости отправятся в музыкальное путешествие по Италии Максима Горького. 18 сентября на закрытии фестиваля состоится премьера концерта, который познакомит посетителей с любимыми музыкальным произведениям писателя. Участие в нем примут Евгений Миронов, Александра Урсуляк, ансамбль «Комонь» и оркестр «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Режиссером действа станет Марина Брусникина.

16, 17 и 18 сентября на фестивале будут представлены спектакль-променад «Изергиль» номинанта «Золотой маски» Радиона Букаева, музыкальный проект «Горький в музыке», показы режиссерской лаборатории Павла Руднева, театрализованное дефиле по этапам жизни Горького от художника по костюмам и лауреата «Золотой маски» Виктории Севрюковой и режиссера Константина Муханова.

В партнерстве с «Москино» состоятся показы фильмов по произведениям Максима Горького.

В лектории Арки Главного входа пройдет образовательная программа, в Зеленой Школе в Музеоне – мастер-классы для детей и подростков от Киностудии имени Горького, на площадке «Москино Музеон» – тотальный диктант. На аллеях Парка Горького будет работать шахматный клуб, пройдут выставки Театрального музея имени А.А. Бахрушина и казанского Музея А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина. Также будут представлены спектакли региональных театров, музыкальная программа на танцплощадках, игра в городки, VR-экскурсии и многое другое.

«Произведения Максима Горького большинство помнит только по школьной программе. Мы решили создать фестиваль, посвященный личности выдающегося русского писателя, и познакомить гостей Парка Горького с его творчеством через мероприятия самых разных форматов, интересных широкой аудитории – от поклонников классического и современного театра до любителей моды и музыки XX века», – рассказала директор Парка Горького Елена Лупина.

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