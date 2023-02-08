Полина Шамаева приглашает послушать «Романсы Рахманинова»

26 марта в концертном зале «Зарядье» солистка Московского театра «Новая опера», победительница пятого сезона телепроекта «Большая опера» и обладательница одного из самых ярких меццо-сопрано в России Полина ШАМАЕВА представит свою новую авторскую программу «Романсы Рахманинова».

В программу концерта, посвящённого 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, войдут романсы, написанные композитором в разные годы его жизни. «Я хочу показать слушателям трансформацию творчества Рахманинова именно в камерном жанре, – рассказывает певица. – Я взяла из всех его опусов по несколько романсов, начиная с ранних, написанных им в 19 лет, таким образом зрители смогут услышать, как на протяжении 25 лет творчества менялся фортепианный аккомпанемент композитора. В этой программе мне хочется показать все грани его камерного наследия, а исполнять романсы я буду с моей коллегой – замечательной пианисткой Юлией Баньковой».

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