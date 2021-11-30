В библиотеки страны зашли роботы и IT-эксперты

26 ноября 2021 года, во Всемирный день информации, в формате онлайн-трансляции в РГБМ состоялось официальное открытие Молодёжной недели цифровых технологий – общероссийской акции, в которой участвуют более тысячи библиотек страны, организующих для читателей совместно с IT-экспертами свыше двух тысяч тематических мероприятий.

Церемония открытия прошла в формате дружеской зум-встречи представителей библиотек Благовещенска, Мурманска, Калининграда, Астрахани и Москвы, которые презентовали свои программы специальных событий. В ходе общения директор Российской государственной библиотеки для молодёжи Ирина Михнова пояснила, в чём своевременность и актуальность новой акции.

«Любая хорошая идея должна вызреть, обрасти конкретными практиками — только тогда она станет интересной и приемлемой для реализации большинством, — отметила Ирина Борисовна. — Если еще два года назад библиотеки только подходили к осознанию своих возможностей и поиску своего места в информационной инфраструктуре современного общества, своего города, села, то сейчас ситуация изменилась. Во-первых, позитивно сказалась тотальная модернизация библиотек в рамках нацпроекта Культура, во-вторых, активно развивается система дополнительного образования. И пандемия, не скроем, не последнюю роль сыграла в повышении цифровой грамотности».

До начала трансляции состоялась презентация digital-art-проекта CIBERORGANICS от арт-группы SYNTICATE.TEAM, наглядно демонстрирующей перспективу взаимоотношений всего живого и искусственного интеллекта. Идея взаимодействия людей и роботов применялась на практике – в РГБМ можно было контактировать с робототехникой – коллаборативным FANUC и говорящим R.Bot 100 Promo. В то время, как о первом рассказывал основатель арт-группы SENSE, междисциплинарный художник Максим Силенков, второй балагурил с собравшимися и раздавал интервью журналистам, и во время официального открытия акции поднялся на сцену и стал полноценным ведущим.

Первым событием в лекционной программе РГБМ стала встреча с Дмитрием Наумовцем, руководителем отдела дизайна и текстов компании, который рассказал о цифровом будущем, машинном обучении, беспилотниках – о том, что еще вчера казалось фантастикой, а сегодня – часть реальности. Эксперт представил собственную классификацию профессий: от самых близких к вымиранию до тех, которые останутся с нами еще очень долго. И для библиотекарей у него есть хорошие новости.

«Если говорить про библиотеки, то, мне кажется, что искусственный интеллект очень поможет и уже наверняка помогает в классификации и организации фондов, в работе с обширными каталогами, здесь абсолютно точно надо использовать этот ресурс, — рассказал Дмитрий. — Но всё-таки, это максимально человекоориентированная специальность: здесь речь идет и про общение, и про ту самую экспертность, которую невозможно вложить в искусственный интеллект. Каталог можно интегрировать, а знания обширного характера — нет. Важно, чтобы те, кто работают в библиотеках, это понимали».

В течение выходных в библиотеке проходили мастер-классы по разным направлениям программирования, различные лекции и презентации. Преподаватель школы цифрового творчества «Кодабра» Глеб Клецков научил читателей созданию игр на Unity и сделал обзор всех существующих цифровых специальностей и посоветовал, как выбрать подходящую. Педагоги международной школы Coddy и Центра проектного творчества «Старт ПРО» рассказали о том, как делать боты для Telegram и грамотно презентовать себя в эпоху digital, а цифровые художники Владислав Ткачук и Роман Цуканов провели захватывающую экскурсию в мир современной компьютерной графики.

В таком же насыщенном режиме библиотеки будут жить до 2 декабря — Всемирного дня компьютерной грамотности — когда состоится официальное закрытие акции и награждение победителей сопровождающих её событий: видеочелленджа «Всё включено!» и киберспортивного онлайн-турнира BiblioTech 2021.

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