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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Политехнический музей и Литрес выпустили аудиопроект «Нескучные истории библиотеки»

editor
By editor
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Внимание! АртМосковия!

Книжный сервис Литрес и Политехнический музей в честь 160-летнего юбилея Политехнической библиотеки выпустили серию рассказов о самых интересных книгах библиотечного фонда. Слушателей ждет увлекательное путешествие по разным эпохам, встречи со знаменитыми учеными, неожиданные факты о самой Политехнической библиотеке, книгах и истории российской науки. В озвучке приняли участие популярные российские блогеры Алёна Бердова и Георгий Лобушкин.

К юбилейному году Политехнический музей и книжный сервис Литрес выпустили аудиопроект «Нескучные истории библиотеки», который доступен в Литрес Журнале с 11 ноября. Он знакомит слушателей с историей и фондами одной из старейших научно-технических библиотек. Аудиопроект разбит на восемь небольших рассказов об историческом наследии библиотеки, которые динамично описывают множество событий, разворачивающихся вокруг книг, включенных в цикл и находящихся в библиотеке до сих пор.

Кроткие рассказы перенесут слушателя во времена XIV-XIX веков и позволят оказаться в центре исторических событий, разворачивающихся вокруг создания таких книг, как «Флоринова экономия», «Полидора Виргилия Урбинского восемь книг о изобретателях вещей» и многих других. Самые старые из них — сборники трудов Эразма Роттердамского и Бюде Гийома — датированы XIV веком. Также в библиотеке хранятся учебники, по которыми учил и учился Ломоносов.

Как сделать в домашних условиях целебный зубной порошок? Как в Политехнической библиотеке нашли клад? Кто такая «бабушка» научно-популярных книг и как прошел первый фестиваль света в Москве? Об этом и многом другом слушатели смогут узнать из «Нескучных историй библиотеки».

«Созданная виднейшими российскими учёными конца XIX века, Политехническая библиотека является одной из старейших и крупнейших научно-технических библиотек страны, — прокомментировал событие Дмитрий Александрович Кожанов, генеральный директор Политехнического музея. — В фондах нашей библиотеки находятся поистине уникальные книжные памятники, и мы хотим познакомить вас с их удивительными историями».

«Мы часто делаем аудиопроекты, которые могут заинтересовать даже самую искушенную аудиторию. «Нескучные истории библиотеки» помогут прочувствовать атмосферу реальной библиотеки и её необычных книг. Рассказы увлекательны сами по себе, но ими также можно заинтересовать и малочитающих подростков. Этому способствует и аудиоформат, и озвучка от популярных блогеров, да и сам проект вписывается в хэштеги #BookTok», — комментирует Елена Тарасова, нон-фикшн редактор группы компаний «ЛитРес».

Проект озвучен голосами популярных российских блогеров — Алёны Бердовой и Георгия Лобушкина. Каждый из них поведает слушателям о четырёх увлекательных историях, связанных с Политехнической библиотекой.

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