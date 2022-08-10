Политехнический музей приглашает на тематическую экскурсию ко Дню географа

14 августа Политехнический музей проведёт экскурсию «Полярная ночь» в Открытой коллекции. Мероприятие будет приурочено ко Дню географа. Гости узнают много интересного об экспонатах, связанных с географией, рассмотрят редкие карты и атласы, которые хранятся в Политехнической библиотеке.

Во время экскурсии можно будет увидеть маячные часы, бинокли и подзорные трубы, часть силовой установки ледокола и генератор для работы в сверхнизких температурах. После этого гостям покажут географическую подборку Политехнической библиотеки: редкие карты, атласы и тематические книги. Эксплейнеры музея расскажут об изданиях и ответят на вопросы. В конце экскурсии каждый получит памятный и полезный артефакт.

Запланированы три сеанса: в 11:00, 13:00 и 15:00. Длительность экскурсии — чуть более часа. Рекомендуемый возраст участников: 12+.

Открытая коллекция музея находится в Технополисе «Москва» — метро «Текстильщики», Волгоградский проспект, д. 42, стр. 5. Попасть на экскурсию «Полярная ночь» можно только по предварительной регистрации до 15:00 12 августа. Стоимость билета — 200–400 рублей в зависимости от категории. Приобрести билет можно также по Пушкинской карте.

Все, кто интересуется исследованиями окружающей среды, могут также заглянуть на портал «Большой музей», где часть экспонатов Политехнического музея представлена в оцифрованном виде. Там в деталях представлены сложнейшие приборы и великие изобретения. Например, грозоотметчик конструкции Александра Попова, сейсмограф начала XX века, разные модели микроскопов и фотоаппаратов. Благодаря оцифровке коллекции Политехнического музея, которая проходит при поддержке мецената Руслана Горюхина, увидеть эти уникальные экспонаты и узнать их историю может любой желающий — для этого достаточно зайти на сайт проекта с компьютера или мобильного телефона.

Открытая коллекция, или фондохранилище, — это сердце Политехнического музея. Здесь собраны все экспонаты коллекции, которая формируется с 1872 года. Она насчитывает более 200 тысяч уникальных предметов и механизмов — от единственного в мире сохранившегося русского автомобиля дореволюционной постройки «Руссо-Балт» до полных собраний всех типов телеграфных аппаратов и вычислительной техники. Сейчас, когда историческое здание музея находится на реконструкции, фондохранилище временно размещается на территории Технополиса «Москва». Принять участие в экскурсиях по Открытой коллекции можно по предварительной записи на сайте Политехнического музея. А часть экспонатов можно увидеть не выходя из дома — они оцифрованы и представлены на портале «Большой музей».

Открытая коллекция, или фондохранилище, — это сердце Политехнического музея. Здесь собраны все экспонаты коллекции, которая формируется с 1872 года. Она насчитывает более 200 тысяч уникальных предметов и механизмов — от единственного в мире сохранившегося русского автомобиля дореволюционной постройки «Руссо-Балт» до полных собраний всех типов телеграфных аппаратов и вычислительной техники. Сейчас, когда историческое здание музея находится на реконструкции, фондохранилище временно размещается на территории Технополиса «Москва». Принять участие в экскурсиях по Открытой коллекции можно по предварительной записи на сайте Политехнического музея. А часть экспонатов можно увидеть не выходя из дома — они оцифрованы и представлены на портале «Большой музей».

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