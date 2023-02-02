Полный солд-аут: популярный рэпер Жак Энтони отметил день рождения по-звёздному

31 января в столичном клубе «Культура» российский автор-исполнитель, режиссер и дизайнер Жак Энтони встретил свое 31-летие в компании близких друзей и известных селебрити.

Среди звёздных гостей, посетивших торжественное мероприятие, были набирающие популярность фрешмены Entype, Arustamov и xxxmanera, а также саундпродюсер Ploty (Алексей Вепринцев), сотрудничающий с Элджеем. В тёплой дружеской обстановке артисты успели немного пообщаться в гримерке, а затем вышли на сцену клуба, в котором и яблоку было негде упасть — в этот вечер все входные билеты были распроданы.

Много тёплых слов и пожеланий прозвучало в адрес виновника торжества от его коллег по творческому цеху и друзей, но особенно трогательным моментом запомнился показ оригинального видеопоздравления, снятого специально ко дню рождения исполнителя.

Кульминацией праздника стало яркое выступление рэпера, исполнившего свои самые популярные песни, а также новый мотивационный трек «Принцами Становятся», который сорвал бурные аплодисменты зрителей.

Жак Энтони (Меньшиков) — талантливый автор, обладающий собственным стилем и создающий глубокие треки, наполненные смыслом и размышлениями. Среди его известных работ — трек «Наш район», ставший официальным саундтреком к фильму «Притяжение», песни «Делай как надо», «Дорого», «Люли», «Дело не в деньгах» и новинка «Принцами Становятся», которая уже доступна на всех музыкальных платформах.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.