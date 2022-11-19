В России стартует акция «Единство духа», посвященная памяти заслуженного артиста РФ Сергея Пускепалиса

В рамках проекта «Культура для школьников», федеральным наставником которого был Сергей Пускепалис, по 27 ноября 2022 года проводится патриотическая акция «Единство духа».

Для участия нужно опубликовать пост на патриотическую тему в социальной сети «ВКонтакте» на своей личной странице с хештегом #единстводуха. Вместе с публикацией следует указать в названии регион, свои фамилию и имя, возрастную категорию и направление.

Сергей Пускепалис многое сделал для развития творческого потенциала у школьников, приобщения их к историческим, культурным и нравственным ценностям, традициям своего народа, воспитания чувства национального достоинства и гордости. Пример его творчества стимулировал социальный оптимизм российского общества. Акция «Единство духа», как и творчество Сергея, продвигает идею патриотического воспитания школьников, уважительное отношение к Родине, ее культуре и истории.

Акция проводится по пяти направлениям: художественное творчество (рисунок, фотография, видеоролик); вокал (соло, дуэт, ансамбль); танец/хореография (соло, дуэт, ансамбль); инструментальное творчество (соло, дуэт, ансамбль); художественное чтение.

Оцениваются участники трех возрастных категорий: 7 – 10 лет (1 – 4-й классы); 11 – 14 лет (5 – 7-й классы); 15 – 17 лет (8 – 11-й классы).

По итогам акции жюри отберет по 10 лидеров из каждой категории в соответствии с баллами, выставленными по критериям оценки выступлений. Лучшие работы будут размещены на портале культурадляшкольников.рф, а лидеры акции получат сертификат участника, подарочные наборы от проекта культурадляшкольников.рф. Учителя, подготовившие лидеров, получат благодарственные письма от организаторов.

Официальная страница акции в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/edinstvoduha.

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