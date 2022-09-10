Популярный блогер и актриса Helen Yes арендовала кинотеатр, чтобы отметить День Рождения с поклонниками

Блогер-миллионник масштабно отпраздновала свой день рождения с подписчиками.

Вчера в одном из столичных кинотеатров известная блогер-миллионник Helen Yes устроила нестандартное празднование своего дня рождения в кругу фанатов.

Девушка арендовала кинозал и пригласила своих поклонников на просмотр трейлера и фильма о фильме к полнометражному кино «Папы против мам», в котором Хелен снялась в главной роли. В этот день подписчиков ожидало не только личное общение с главной героиней комедии, но и фуршет с яркой фотозоной. Поклонники принесли огромное количество плакатов и цветов. Хелен была растрогана таким вниманием до слёз. После фильма фанаты еще несколько часов не отпускали любимого блогера – делали классные фото и обнимались.

Это событие уже успел осветить журнал The Voice в своих соц. сетях, сняв шуточную историю «когда никто не пришел на фан-встречу».

А уже в это воскресенье состоится закрытая грандиозная вечеринка. Приглашение на день рождения было необычным: двое неизвестных от Пабло Эскобара приходили домой к блогерам и артистам с посылкой-приглашением. Заветное письмо получили Ольга Бузова, Гусейн Гасанов, Карина Нигай, Лерчек и другие популярные блогеры

Что задумала Хелен и что было в посылке — узнаем в эти выходные.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.