«Портрет человечества». Выставка произведений Александра Шенгелия открывает в Российской академии художеств

2 марта 2022 года Российская академия художеств представляет ретроспективную выставку произведений скульптуры, живописи и графики члена-корреспондента РАХ Александра Левановича Шенгелия.

Александр Шенгелия. Антонио Бандерас

Александр Шенгелия. Два мастера. Феофан Грек и Андрей Рублев

Александр Шенгелия. Духовной музыки оркестр

Александр Шенгелия. Илья Пророк

Александр Шенгелия. Мексиканская революция

Александр Шенгелия. Музыка Баха

Александр Шенгелия. Не дадим врагу топтать землю русскую. Триптих

Александр Шенгелия. Расстрелянная песня

Экспозиция позволяет проследить эволюцию творчества художника со студенческих лет до настоящего времени, знакомит с его авторскими исканиями в различных видах и жанрах изобразительного искусства. Выпусник МГАХИ им В.И. Сурикова, ученик знаменитого Л.Е. Кербеля, Александр Шенгелия наиболее известен произведениями станковой и монументальной скульптуры. Виртуозное мастерство, изощрённая декоративность, неисчерпаемая фантазия и творческое бесстрашие — вот, пожалуй, главные его отличительные черты. Для его работ характерны глубокая содержательность, разнообразие тем, оригинальность композиционных решений. Художник в равной мере владеет мастерством академической лепки и пластических стилизаций.

На выставке представлены скульптурные портреты — образы выдающихся личностей разных эпох и культур, композиции, посвященные философско-религиозным, этическим и эстетическим темам. Диапазон интересов Александра Шенгелия чрезвычайно широк: сотворение мира, античная и древне-сибирская мифология, индуизм, буддизм, библейские сюжеты, православие, современные духовные учения, музыка. Особого внимания заслуживают графические листы – архитектурные фантазии, на которые автора вдохновила полюбившаяся ему природа Испании.

«Судьба пытается научить художника самому сложному и фантастическому – жить одновременно в нескольких измерениях превышающих три общеизвестные», — говорит Александр Шенгелия. Он стремится создать портрет сложнейшего духовного мира человечества с его взлётами и падениями; видит в этом свою художническую миссию и сверхзадачу, что и объясняет выбор названия выставки.

Выставка завершит работу 13 марта.

Александр Шенгелия родился в 1948 году в Тбилиси. Окончил Московскую среднюю художественную школу, Тбилисскую академию художеств, Московский государственный академический художественный институт им. В.И.Сурикова (мастерская Л.Е. Кербеля). Член-корреспондент Российской академии художеств. член Союза художников России (СХ СССР, 1977 г.), почётный член Творческого союза профессиональных художников, почётный член Творческого объединения «Созвездие видений», член Ассоциации музеев космонавтики России (АМКОС). Среди основных произведений: «Антивоенная демонстрация» (1986, гипс, роспись 5,5×3,4 м, Национальный культурный центр, г. Казань.), «Не дадим врагу топтать землю русскую» (1980, триптих, Российской академии художеств), «Леонардо до Винчи» (1976, бюст, бронза, художественный музей г. Курган), «Мексиканская революция» (1982, шамот, Государственная Третьяковская галерея), «Два мастера» (Феофан Грек Андрей Рублев) (1990, частная коллекция г. Вашингтон) и другие. Награжден медалью «Достойному» Российской академии художеств за серию скульптурных произведений, посвященных историческому наследию России, дипломом Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина за популяризацию достижений отечественной космонавтики. Работы представлены в Государственной Третьяковской галерее, Российской академии художеств, художественных музеях городов Кургана, Читы, Комсомольска на Амуре, музейных и частных собраниях России, Финляндии, Польши, Мексики, Панамы, США и других стран мира.

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